Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je minuli konec tedna preživel na Madžarskem, kjer ni bil na uradnem obisku, temveč je kot fotograf obiskal dirko formule 1. Na dirkališče je prispel že v soboto, ko sta bila na sporedu tretji prosti trening in kvalifikacije.

Pavel, oboževalec športne fotografije, je z uradno akreditacijo Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) v objektiv lovil dirkače na Hungaroringu, potem ko je junija s fotografsko opremo odpotoval tudi na kultno avtomobilsko dirko 24 ur Le Mansa. Na Madžarskem je prav tako nekaj časa preživel s predsednikom Fie Mohammedom Benom Sulayemom.

Na Češkem je Pavel fotografiral motociklistične dirke v razredih motoGP in superbike ter je zato odpotoval tudi v Združene države Amerike na dirke serije Nascar, je pisal portal Motorsport. Nekatere njegove fotografije, ki jih je posnel na reliju Dakar, so razstavili v Narodnem tehničnem muzeju v Pragi.

Na veliki nagradi Madžarske je slavil Lando Norris pred Maxom Verstappnom in Kimijem Antonellijem. Devetnajstletni Italijan v dirkalniku Mercedesa je tako prednost v skupnem seštevku sezone povečal na 50 točk. Njegov najbližji zasledovalec je Lewis Hamilton, ki je bil včeraj peti.