Čez leto dni v Stožicah znova odbojkarske veselice

Ljubljana

Slovensko veselje po četrtfinalni zmagi proti Rusiji je sprožilo velik evforijo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je določila končne termine elitne lige narodov, ki jo bo 16 najboljših svetovnih reprezentanc igralo med 14. majem in 27. junijem prihodnje leto. V Areni Stožice bodo med 28. do 30. majem 2021 nastopile Slovenija, Rusija, Francija in Kanada, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.Krstni nastop med svetovno elito bodo Slovenci doživeli v Tauron Areni v Krakovu na Poljskem, kjer so nastopili že na evropskem prvenstvu 2017. Njihovi tekmeci bodo Srbi, Italijani in gostitelji Poljaki.Teden dni kasneje bo slovenska izbrana vrsta gostovala na Kitajskem in se v Ningboju pomerila s Kitajsko, Argentino in Nemčijo. Sledil bo domači turnir v Areni Stožice, ki se bo začel 28. maja. V Ljubljano zopet prihaja ena najboljših reprezentanc zadnjih let, Rusija, pred domačimi gledalci pa se bo pomerila še s Francijo in Kanado.Iz Ljubljane se bodo Slovenci podali v Teheran in igrali proti Iranu, Braziliji in Avstraliji. Konec rednega dela lige bo v Varni, ki bo na sporedu od 11. do 13. junija. Na njem se bo Slovenija pomerila z Bolgarijo, Japonsko in ZDA.Zaključni turnir najboljše šesterice bo od 23. do 27. junija gostil Torino.Dekleta bodo uvodne turnirje v vseh skupinah odigrala že med 11. in 13. majem, finalni del tekmovanja pa se bo od 23. do 27. junija odvijal v kitajskem Nanjingu.Slovenske odbojkarice v elitni ligi narodov ne bodo nastopile, jih pa zato čakajo dvoboji v srebrni evropski ligi, skozi katero si bodo skušale zagotoviti uvrstitev v najmočnejšo evropsko tekmovanje – zlato ligo.