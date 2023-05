Charles Leclerc: Nismo dovolj hitri

Ko gre v pisanem svetu formule 1 za razprave o Ferrarijevem moštvu,so te vselej pod posebnim drobnogledom. Tradicija zasedbe je namreč izjemna, temu primerna je tudi množica privržencev po vsem svetu.

In prav ti so upali, da je napočil čas za lovoriko v izvedbi Charlesa Leclerca. Dirkač iz Monte Carla pa je v napovedih nadaljevanja sezone zadržan, po zanj povprečnem vstopu v sezono mu niti prve stopničke leta 2023, v nedeljo je bil na dirki za VN Azerbajdžana na 3. mestu, niso prinesel pretiranega optimizma.

»Morda je šlo za majhen premik, toda to še ne zadostuje za zasuk. Preprosto nismo dovolj hitri, zaostajamo za konkurenco,« je prepričan 25-letnik, nazadnje svetovni podprvak. Zdaj je v razvrstitvi sezone le na 6. mestu, pred njim so Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton in Carlos Sainz.

Prepričan je, da zlasti v primerjavi z Red Bullom njegov Ferrari ni konkurenčen. »Čaka nas še veliko dela, predvsem na področju hitrosti,« meni dirkač.