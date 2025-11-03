Leclerc objavil pomembno novico, pomagal mu je prikupni Leo (FOTO)

Sezona formule ena gre h koncu, Charles Leclerc pa z njo ne more biti najbolj zadovoljen. Po 20 dirkah od 24 je na petem mestu med vozniki. Sedemkrat je stal na zmagovalnem odru, a zmage še nima, v tolažbo pa mu je, da je pred moštvenim tekmecem v Ferrariju Lewisom Hamiltonom.

Alexandra Saint Mleux je bila tudi na zadnji dirki v Mehiki. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Več sreče ima v zasebnem življenju, v nedeljo je namreč uspešno zaprosil partnerko, manekenko Alexandro Saint Mleux, pri tem pa mu je pomagal štirinožni ljubljenček. Monačan je namreč objavil prikupne fotografije njunega jazbečarja Lea ter ob tem v njegovem imenu pripisal: »Očka se želi poročiti s tabo!« Zraven so pasji priboljški v obliki kosti, na katerih so zapisani datumi, začetnice in tudi: »Rekla je da.«

Charles (28 let) in Alexandra (24) sta se zaljubila leta 2023 in ju pogosto videvamo skupaj na dirkah. Manekenka in vplivnica Saint Mleuxova ima skoraj dva milijona sledilcev na tiktoku in skoraj tri milijone na instagramu. Oba imata močno umetniško žilico. Leclerc se je naučil igrati klavir in sklada svojo glasbo, Saint Mleuxova pa ima svoj račun na instagramu, posvečen zgodovini umetnosti.

Zvezdniški par je pogosto skupaj na dirkah. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Par še ni sporočil datuma poroke. Leclercu je ne bo težko plačati, na letu pri Ferrariju zasluži 30 milijonov evrov.

FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Alexandra Saint Mleux je bila rojena v mestu Beaulieu blizu Monaka. Njen oče je Švicar in mama Italijanka. Govori štiri jezike.