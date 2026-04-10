Chorchyp bo pogrešal Fabjanovo dretje, Želva pomiril predsednika

Na jutrišnjem borilnem spektaklu FNC se bosta občinstvu v Stožicah predstavila tudi slovenska veterana borilnih športov Bojan Kosednar in Denis Porčič.
Bojan Kosednar je zapriseženi navijač Olimpije.
Bojan Kosednar je zapriseženi navijač Olimpije.
10. 4. 2026 | 05:00
Na jutrišnjem borilnem spektaklu hrvaškega združenja Fight Nation Championship (FNC) v Stožicah (z začetkom ob 19. uri), na katerem bo koprski as Jakob Nedoh (9 zmag, 4 porazi) v glavnem obračunu večera za šampionski pas v poltežki kategoriji izzval hrvaškega prvaka Mateja Batinića (21 zmag, 5 porazov), se bosta med drugimi občinstvu predstavila tudi slovenska veterana borilnih športov Bojan Kosednar in Denis Porčič.

image_alt
V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

»Želva«, kakor se glasi vzdevek 42-letnega Kosednarja (13 zmag, 16 porazov), se bo še tretjič v mešanih borilnih športih (MMA) spoprijel s Srbom Dušanom Džakićem (23 zmag, 14 porazov). V medsebojnih dvobojih sta zdaj izenačena: oktobra 2015 je s prekinitvijo v drugi rundi zmagal »Cyborg 2«, v povratnem obračunu junija 2016 pa se je tekmecu z nokavtom v uvodni rundi na najlepši način oddolžil ljubljanski mojster MMA. 

Bojan Kosednar se bo še tretjič pomeril z Dušanom Džakićem (desno).

»Zame bo to pravi praznik in morda bo to moj zadnji nastop v Stožicah. Zanj si ne bi mogel izbrati boljšega nasprotnika. To bo obračun dveh zrelih borcev,« je napovedal Kosednar in večkrat ponovil, da zelo spoštuje Džakića. »Nobene potrebe ni, da bi se morala sovražiti. Ravno nasprotno; med nama vlada veliko spoštovanje. Toda verjamem vase in v svojo zmago,« je poudaril nekdanji nadarjeni judoist in pribil, da je izjemno težko karkoli napovedati, saj gre pri MMA za najbolj nor šport z najmanj pravili.

Kot ponosni Ljubljančan in zapriseženi navijač Olimpije je za uradni trening oblekel zeleno majico, ki mu jo je dal Timi Max Elšnik, hlače Mustafe Nukića, dres pa mu je – v zameno za dve vstopnici VIP – obljubil tudi vratar Matevž Vidovšek. V stožiški dvorani bo imel »Želva« znova bučno podporo navijaške skupine Green Dragons, ob tem pa je Dražena Forgača, predsednika združenja FNC, v smehu pomiril, da njegovi privrženci ne bodo pretiravali z baklami.

Denis Porčič se že veseli svojega poslovilnega dvoboja.

Organizacija FNC je največja na Balkanu

V veliko čast, da bo imel lahko poslovilni nastop na spektaklu FNC, si šteje tudi Porčič, za katerega bo dvoboj z Bolgarom Jivkom Stoimenovom prvi po sušnih sedmih letih. »Organizacija FNC je največja na Balkanu, s svojimi borci pa ravna kot z gospodi. To je odlična priložnost za moje slovo pri skoraj 46 letih,« je povedal »Chorchyp« in pripomnil, da bo to zanj tudi na nek način tudi nostalgičen dvoboj. »Pred leti sem se že boril na prireditvi FFC – skupaj z Miranom Fabjanom, ki ga bom tokrat pogrešal, kakor tudi njegovo dretje pred obračuni,« je v smehu sklenil Porčič.

