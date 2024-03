Ciganski kralj Tyson Fury in soproga Paris sta namignila na osmega člana klana

Britanski boksarski šampion Tyson Fury, tudi ko ni v ringu, pripravi presenečenje in sproži vznemirjenje na družbenih omrežjih. »Kralj ciganov« je z najnovejšo objavo na Instagramu namignil, da se bo njegova že tako številčna družina še povečala. Sicer ne on ali soproga Paris nista še potrdila, da je na poti osmi otrok, potem ko sta se lanskega septembra veselila sedmega otroka.

»Po malem kaže, da je noseča. Je mati sedmih otrok in je še vedno čudovita. Še vedno močna in skala,« je dvoumno zapisal 35-letni boksar, ki je s Paris poročen že od leta 2008, skupaj pa sta od leta 2005. Prvi otrok je bila hčerka Venezueli (13 let), potema so se zvrstili Prince John James (11), Prince Tyson II, (7), Valencia (5), Prince Adonis Amaziah (4), Athena (2) in Prince Rico (šest mesecev).

Fury se pripravlja za borbo leta, ki bo 18. maja v Riadu. Pomeril se bo z ukrajinskim šampionom Oleksandrom Usikom, s katerim bi se moral pomeriti že februarja, a je bil dvoboj odpovedan zardi Furyjeve poškodbe.