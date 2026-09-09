Cilj je jasen: zlata kolajna in vozovnica za Los Angeles

Začenja se zadnje dejanje maratonskega odbojkarskega poletja, najboljše moške reprezentance se v Italiji, Bolgariji, na Finskem in v Romuniji podajajo v boj za odličja na evropskem prvenstvu. Naslov iz Rima branijo Poljaki, ki tudi tokrat prvenstvo začenjajo kot izraziti favoriti in trenutno najboljša reprezentanca sveta, bron pa so na obrobju večnega mesta leta 2023 osvojili slovenski odbojkarji. Dolg niz osvajanja kolajn na stari celini bi se lahko nadaljeval tudi letos, mladi Slovenci sodijo v skupino reprezentanc, ki odličja napadajo iz druge vrste. Več kot tri mesece odbojkarji že delijo reprezentančno garderobo, vmes so dvakrat odleteli na Kitajsko in tekmovali še na Poljskem, v Beogradu in domačih Stožicah. V vitrini se že sveti bron iz lige narodov, ki nosi podobno težo, kot bi ...