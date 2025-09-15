Conor McGregor še ne bo predsednik

Slavni borec v mešano borilnih veščinah Conor McGregor je sporočil, da se po posvetovanju z družino umika iz tekme za predsednika Irske. McGregor je trdil, da si je zagotovil potrebno podporo za vstop v volilno tekmo, a je danes zjutraj sporočil, da se umika. Poudaril je, da njegova kampanja ni bila zaman, saj je sprožila pomembno razpravo o demokraciji na Irskem.

»Ta kampanja je sprožila pomembna vprašanja o tem, kdo lahko kandidira, kdo voli in kako zagotoviti, da predsedniška funkcija resnično pripada ljudstvu. Ta razprava se z mojim umikom ne bo končala. Val sprememb se je začel in ga ni mogoče ustaviti,« je povedal McGregor, a dodal, da se njegova politična angažiranost še ne bo končala.

»To je bila moja prva izkušnja v politiki in čeprav sem se odločil, da se umaknem iz tega kroga, je bil dosežen pomemben napredek. Prebivalcem Irske zagotavljam, da to ne bo moja zadnja angažiranost. Ponovno me boste videli na kampanji, kjer se bom boril za vaše pravice in interese našega naroda. To ni konec, ampak začetek moje politične poti,« je še zaključil McGregor.

Na Irskem mora kandidat za predsednika imeti podporo vsaj 20 poslancev ali štirih lokalnih oblasti, poleg tega pa mora biti irski državljan, starejši od 35 let.