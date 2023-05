Cristiano Ronaldo prehitel Lionela Messija

Cristiano Ronaldo je naredil korak nazaj, ko se je odločil kariero nadaljevati v Savdski Arabiji, vendar se mu lahko smeji, ko pogleda na bančni račun.

Po podatkih Forbesa je bil Portugalec lani največji zaslužkar med športniki. Njegovi prihodki so bili lani 121 milijonov evrov in je tretjič zavzel vrh na Forbesovi lestvici, prvič po letu 2017. CR7 je prehitel velikega tekmeca Lionela Messija, čeprav je ta osvojil svetovno prvenstvo z Argentino. Messi je zaslužil 118 milijonov evrov. Letos se mu izteče pogodba s PSG in se utegne vrniti v Barcelono, na mizi pa je tudi odhod na Bližnji vzhod, kar bi ga lahko spet postavilo pred Ronalda.

Lionelu Messiju se izteka pogodba s PSG. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Tudi na tretjem mestu je nogometaš, Kylian Mbappe je lani podaljšal pogodbo s PSG in je v žep pospravil 109 milijonov evrov. Za las je prehitel LeBrona Jamesa, ki z LA Lakers lovi nov naslov v ligi NBA. Prvo peterico zaokrožuje boksar Canelo Alvarez (100 mio €).

ni podpisa

Sledita golfista Dustin Johnson (98) in Phil Mickelson (96). Stephen Curry, tekmec LeBrona Jamesa v končnici, je leta 2022 zaslužil 92 milijonov. Zanimivo, upokojeni teniški zvezdnik Roger Federer je deveti s 86 milijoni, deseti pa košarkar Kevin Durant (82).