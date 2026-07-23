Črn dan za slovensko posadko

Potem ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva na divjih vodah v Oklahoma Cityju osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali. Nihče se namreč ni uvrstil v finale, Martin Srabotnik je izpadel že v kvalifikacijah, danes pa se je pot v polfinalu končala tudi za Lana Tominca in Petra Kauzerja.

V polfinalu je izpadla tudi edina slovenska predstavnica Eva Alina Hočevar.

Tominc je zasedel zanj solidno 15. mesto, brez enega dotika bi celo prišel v finale, dramo pa je na progi spet doživljal veteran Peter Kauzer. Že pri četrtih vratcih je zašel v težave, si priboril dve kazenski sekundi in izgubil tudi veliko časa. Tega je poskušal nadoknaditi z vožnjo na vse ali nič, pri tem napako storil še na 11. vratcih, ta je bila še bistveno večja, saj mu je odvzela še dodatnih 50 sekund. Tekmovanje je končal na 28. mestu.

Četrta vratca so bila usodna tudi za Hočevar. Na njih si je prislužila 50 kazenskih sekund in kljub temu, da je bila na progi dovolj hitra ni mogla računati, da bi se lahko uvrstila med najboljših 12. Zasedla je 26. mesto, kar je vseeno dve mesti bolje kot v kvalifikacijah, a seveda daleč od njenih želja.

Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar se na svetovnem prvenstvu očitno ne znajdeta najbolje, kot da se uresničuje napoved, da bodo njune možnosti zaradi bolj poznega prihoda od drugih večjih reprezentanc manjše. Zaenkrat se v Oklahoma Cityju nista niti približala dosežkom s prvega dela sezone in tekem svetovnega pokala. Žiga Lin je že končal nastope, Eva Alina pa v obeh dosedanjih disciplinah ni izpolnila cilja, še eno priložnost bo imela v kanuju.

V polfinalu so bile pri dekletih najhitrejše Kitajka Li Shiting pred domačinko Evy Leibfarth in branilko naslova Poljakinjo Klaudio Zwolinsko, pri moških pa Britanec Joseph Clarke pred Čehom Jakubom Krejčijem, oba sta bila najboljša že v posamičnem krosu, in Poljakom Michalom Pasiutom.