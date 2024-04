Čudeža v kranjskem bazenu ni bilo

Vaterpolisti AVK Triglava so v evropskem pokalu challenge zasedli drugo mesto. V finalu se je 28-kratni turški prvak Galatasaray izkazal kot premočan tekmec, po visoki zmagi doma s 14:6 je dobil tudi povratno tekmo v Kranju, zmagal je z 19:13 (5:3, 2:3, 5:3, 7:4).

Kranjčani so se tokrat favoritom, ki so vse tekme v tem tekmovanju dobili zanesljivo z najmanj tremi goli razlike, upirali dlje kot v Istanbulu. Prvi polčas je bil povsem enakovreden, Slovenci so izničili zaostanek 3:6, da na odmor niso odšli z izenačenim izidom, je poskrbel gol, ki so ga prejeli v zadnji sekundi pred zvokom sirene.

V tretji četrtini so Turki, ki so imeli na tribunah glasno spodbudo skupine navijačev, spet ušli, prednost pa do konca le še večali.

Za slovensko ekipo, ki je sicer vodila le z 1:0, sta po tri gole dosegla Aleksander Rajlić in 16-letni Nace Štromajer, po dva sta dosegla Aljaž Troppan in Jan Justin, po enega pa Aleksander Cerar, Matic Rahne in Benjamin Popović.