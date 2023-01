Curry že premagal Dragića, zdaj bi še Dončića in Čančarja

Januar se bo sredi tega tedna umaknil februarju, ki bo s štirimi svetovnimi prvenstvi poskrbel za vrhunec letošnjega dogajanja v zimskih športih, pika na i bo nordijsko SP v Planici med 21. februarjem in 5. marcem. Priložnosti za piljenje forme ne bo več veliko, zato je prihajajoči teden še toliko bolj pomemben.

6. februarja se začne smučarsko SP (Courchevel, Meribel), dva dni kasneje SP v biatlonu (Oberhof), 19. februarja pa deskarsko SP (Bakuriani)

Po snegu v začetku novega tedna sicer še ne bo dišalo, danes bodo v murskosoboškem Teniškem centru uradno odprli mladinski turnir, na katerem pričakujejo več kot 100 nastopajočih po skoraj 15-letnem teniškem »mrtvilu« v Pomurju. Po umirjenem ponedeljku sledi bolj pester torek: po težavah z gležnjem bo Luka Dončić poskusil v dresu Dallasa stisniti zobe za jutrišnji obračun v košarkarski ligi NBA z Detroitom (ob 2.30 zjutraj po slovenskem času). Hokejisti SŽ Olimpije pomemben teden v lovu na končnico lige ICEHL začenjajo ob 19.15 na tivolskem ledu proti Linzu.

Benečani v Stožicah

Nov teden nastopov v hokejski ligi NHL ​Anže Kopitar z LA Kings odpira v derbiju vrha lestvice pri Carolina Hurricanes (1.00), motorje pa bosta v sredo zagnala tudi Goran Dragić s Chicago Bulls, gostili bodo LA Clippers (2.00), in Vlatko Čančar z Denver Nuggets, ki jih ob 4. uri zjutraj čaka veliki obračun zahodne konference lige NBA z New Orleansom. Še skok v košarkarske Stožice: ob 20. uri bo Cedevita Olimpija v 13. kolu evropskega pokala pričakala beneški Reyer.

Ema Klinec, Cene Prevc, Anže Lanišek in Urša Bogataj (vsi na fotografiji) so lani v Willingenu slavili zgodovinsko prvo zmago na mešani ekipni tekmi. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V španskem nogometnem prvenstvu se bo vodilna Barcelona na preloženi tekmi ob 21. uri v Sevilli pomerila z Betisom, Francozi pa bodo odigrali celotno 21. kolo ligue 1. V maroškem Tangierju se bo začelo klubsko svetovno prvenstvo, na katerem bo evropsko čast od polfinala naprej branil zmagovalec lige prvakov Real Madrid.

Teniška izbrana vrsta v Istanbulu

Kraljevi klub sicer doma čakajo še tri tekme, prva preložena ligaška v četrtek ob 21. uri doma z Valencio, v petek ob istem času pa bo v angleški premier league Chelsea odprl 22. kolo z lokalnim derbijem pred svojimi navijači proti Fulhamu. Že v jutranjih urah bodo v vlogi gostiteljev v ligi NBA tudi Dragić proti Charlottu (2.00), Dončić proti New Orleansu (2.30) in Čančar proti prvakom Golden State Warriors (3.00). Teniška Slovenija bo zgodaj dopoldne (9.00) z nestrpnostjo pospremila prve dvoboje kvalifikacij za 1. svetovno skupino med Turčijo in Slovenijo v Istanbulu.

Opoldne se začnejo kvalifikacije za petkovi šprinterski tekmi svetovnega pokala smučarskega teka v Dobbiacu (v soboto bosta preizkušnji na 10 km, v nedeljo pa štafeti), ob 16. uri pa bo v nemškem Willingenu mešana ekipna tekma v smučarskih skokih. Ob 19.15 bo tekmo 46. kola lige ICEHL na Dunaju začela SŽ Olimpija.

Krimovke lovijo zadnji vlak

Chamonix bo v soboto s štartom prve vožnje ob 9.30 priredil moško slalomsko »generalko« za svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki se bo v Courchevelu in Meribelu začelo 6. februarja. Ob 12.15 v Willingenu sledi tekma smučarskih skakalk, slabe štiri ure kasneje se bodo pomerili še skakalci. Rokometašice Krima Mercatorja v krčevitem boju za napredovanje iz skupinskega dela lige prvakinj v 13. kolu gostujejo v Kristiansandu (18.00), uro prej se bo v dvoboj 18. kola lige ABA v Skopju podala Cedevita Olimpija.

Sobotne nogometne poslastice vključujejo gostovanje vodilne angleške ekipe Arsenala pri Evertonu (13.30), madridski derbi med Atleticom slovenskega reprezentanta Jana Oblaka in Getafejem (18.30) ter tekmi četrtfinala klubskega mundiala. Najboljši hokejisti na svetu bodo zbrani v Sunrisu na Floridi, kjer bo na sporedu zvezdniški konec tedna lige NHL, medtem ko se bodo judoisti merili na grand slamu v Parizu.

Nedeljski ponočnjaki bodo nagrajeni s tremi zanimivimi tekmami slovenskih košarkarskih reprezentantov: Chicago – Portland (2.00), Denver – Atlanta (3.00) in spektakel v San Franciscu med ekipama Warriors in Mavericks (2.30). Ekipa ameriškega asa Stephena Curryja je v tej sezoni enkrat premagala in enkrat izgubila s Chicagom, po enkrat pa se je pomerila z Denverjem in Dallasom in v obeh primerih ostala brez zmage. Smučarske skakalke in skakalci se bodo ob 11.45 oziroma 16. uri pomerili še na drugi posamični tekmi v Willingenu, medtem ko bodo hokejisti SŽ Olimpije ob 17.30 v domačem Tivoliju gostili Graz 99ers. Kronski nogometni dragulji prve februarske nedelje? Tottenham – ManCity (17.30), Inter – AC Milan (20.45) in Barcelona – Sevilla (21.00).