Čuval pnevmatike

Nekdanji osemkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier (Toyota) vodi pred zadnjim dnem prve postaje nove sezone svetovnega prvenstva v Monte Carlu. Po končanem tretjem dnevu ima Francoz pred aktualnim svetovnim prvakom in moštvenim kolegom Kallejem Rovanperäjem 16 sekund prednosti. Mladi Finec je po drugem dnevu zaostajal za 36 sekund, danes pa je po večini končanih hitrostnih preizkušenj zaostajal okoli pol minute. V zadnji je zaostanek prepolovil in si zagotovil dobro izhodišče za napad pred zadnjim dnem uvodne dirke v sezoni.

Na tretjem mestu z zaostankom 32 sekund je današnjo etapo sklenil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). Na četrtem mestu še zadnji pod minuto zaostaja Britanec Elfyn Evans (Toyota). »Mislim, da bi moralo zadostovati. Zadnja etapa je bila najnevarnejša, da bi predrl pnevmatike, zato sem šel previdno in vesel sem, da je etapa zdaj končana,« je dejal 39-letni Ogier.

Peti je Estonec Ott Tänak, svetovni prvak izpred treh let, ki je pred sezono zamenjal delodajalce in zdaj vozi za ekipo M-Sport Ford, z zaostankom 1:37,3. Po koncu prve današnje hitrostne preizkušnje pa je od relija v monaški kneževini in okolici odstopil Francoz Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford), saj je trčil v zid in močno poškodoval zadnji del svojega avtomobila. V nedeljo so na sporedu še zadnje štiri hitrostne preizkušnje dirke.