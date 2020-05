FOTO:Da je karantena grozna? Dobrodošli v moj svet

London

Steve Redgrave je zdaj vodja kitajske veslaške reprezentance.



Njegova hčerka kot zdravnica preživlja noč za nočjo v bolnišnici.



​Športu ne smejo narekovati ritma televizijske pravice, opozarja.

Steve Redgrave od leta 2018 dela s kitajskimi veslači. FOTO: Reuters

Steve Redgrave in žena Anne sta se poročila leta 1988, imata tri otroke, Natalie, Sophie in Zaca. FOTO: Reuters

V kategoriji z 80-letniki

5

zlatih olimpijskih kolajn je na petih zaporednih OI osvojil Steve Redgrave

Steve Redgrave (tretji z leve) je osvojil vse, kar je lahko. FOTO: Reuters

Kitajci že na vodi

Natalie Redgrave (desno, levo sestra Sophie) je zdaj zdravnica v boju proti koronavirusu. FOTO: Reuters

- Petkratni olimpijski prvak, sir, je zaskrbljen, ker se britanska vlada tako nerodno spopada s pandemijo koronavirusa, še bolj, ker je njegova hčerka kot zdravnica v prvih bojnih vrstah v deželi, ki jo je covid-19 zelo močno prizadel. Tudi sam je kot diabetik v rizični skupini, kot vodja kitajske veslaške reprezentance dobro ve, kako so se nevidnega sovražnika lotili Azijci.»Moja starejša hčerkaje lepotna kirurginja, toda morala je nazaj v bolnišnico, ker operacij ni bilo. Dela dneve in noči, stalno je v stiku z okuženimi. Stara je 28 let, zdrava je. Ko slišim, koliko je žrtev med zdravstvenim osebjem, me kar zmrazi. Skrbi me zanjo, ampak sem ponosen,« je za Guardian povedal 58-letni Redgave, ki je zmagal na petih zaporednih olimpijskih igrah med letoma 1984 in 2000.Legendarni veslač je vladi, ta se je komaj izvil iz primeža virusa sars-cov-2, očital, da je zdravstvenim delavcem zagotovila nezadostno zaščito. Hkrati meni, da je premalo ostro nastopila proti posameznikom, ki so kršili pravila karantene. V Veliki Britaniji je virusu podleglo že več kot 32.000 ljudi, več kot v Italiji in Španiji.»Ne vem, kako lahko ministri govorijo o sproščanju ukrepov, ne razumem, zakaj se ljudje brez slabe vesti družijo na javnih mestih. Tudi nošenje obraznih mask se mi pri zdravih ljudeh ne zdi smiselno, saj blago zadržuje virus,« navaja Redgrave, čigar hčerka v londonski bolnišnici dela po tri noči zapored.»Utrujena je, ves čas nosi plastični vizir. Vesel sem, ker je spet v bolnišnici. Tam stori več dobrega kot z lepotnimi operacijami. Seveda pa zasluži veliko manj. Vsak četrtek ploskamo zdravnikom, ampak Natalie je plačana manj kot učiteljica v osnovni šoli. Če ne bi imeli tako predanih ljudi, bi bili pogubljeni,« pravi.Redgrave dobro pozna razmere na Kitajskem, kjer se je mudil ob izbruhu pandemije v Wuhanu. »Kitajci so tako učinkoviti v boju s koronavirusom, ker je njihova družba zelo hierarhična. Če ti nadrejeni nekaj ukaže, ubogaš. Toda slišali smo, da so na Kitajskem močno priredili številke. Kdo ve, kakšne so v resnici,« se zdijo uradni podatki Pekinga sumljivi Redgraveu, ki se je s kitajskimi veslači mudil na Portugalskem, ko je sredi marca Evropo ohromil virus.Komaj mu je uspelo priti v domači kraj Marlow. »Tam mi je lekarnar rekel, zakaj nisem šel z ekipo na Kitajsko, tam bi bil bolj varen. Toda dom je dom. Tudi moji veslači so želeli na Kitajsko, čeprav se je takrat zdelo, da je to najslabši kraj na svetu,« je povedal veliki olimpijec, ki je zaradi sladkorne bolezni še posebej previden.»Opazil sem, da so diabetiki druga najbolj ogrožena skupina po številu umrlih. Upošteval sem navodilo vlade o samoizolaciji za 12 tednov. Moja žena (je zdravnica v britanski veslaški zvezi; op. p.) me je tolažila, da je velika večina umrlih imela pridružene bolezni. Odvrnil sem ji, tudi pri meni bi pisalo tako. Znašel sem se v kategoriji z 80-letniki,« se je pošalil Redgrave.V osami mu ni bilo hudega, vajen je samotarskega življenja, dve leti je na Kitajskem živel v sobi nad čolnarno sredi ničesar: »Ljudje pravijo, tale karantena je res grozna, jaz jim rečem, dobrodošli v moj svet.«Ponudba kitajske zveze je prišla kot strela z jasnega. »Kitajska je neznanka v našem športu. Z veslanjem se ukvarja šele 32 let. Doslej je osvojila le eno olimpijsko zlato, glede na svoje potenciale bi morala biti med tremi najuspešnejšimi državami. Pogodbo imam do leta 2024. Prvotni načrt je bil, da bi osvojili več kolajn na OI v Parizu 2024. Zdaj je to cilj že za Tokio. Toda Kitajce svarim, naj ne bodo zaletavi in jih spomnim, da so na domačih OI v Pekingu zmagali le enkrat. Seveda je treba imeti ambicije, toda treba je biti tudi realen,« si je velik izziv zastavil Redgrave, ki je vesel, ker lahko na Kitajskem že vadijo na vodi, medtem ko so britanski veslači še vedno doma na fitnes napravah.Redgrave je tudi ambasador organizacije Laureus. »Kot je povedalna prvi podelitvi laureusov pred 20 leti, šport ima moč, da daje ljudem upanje in jim spreminja življenja. Zato ga moramo obuditi po pameti in ne smemo dovoliti, da ga narekujejo TV-pravice in marketing.«