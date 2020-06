Dačović novi trener Salonita

Kanal - V odbojkarskem prvoligašu Salonitu Anhovo imajo novega trenerja. Namesto Hrvata Igorja Šimunčića, ki je odšel v Avstrijo, bo ekipo vodil 42-letni Srb Rade Dačović. Ta že ima izkušnje s slovenskimi klubi, saj je vodil Šoštanj Topolšico in GEN-I Volley, za katerega je tudi igral.



Kanalci so si priskrbeli tudi prvo igralsko okrepitev.



Za dveletno sodelovanje so se dogovorili z 20-letnim ter točno dva metra visokim srbskim blokerjem Veljkom Boharevom, ki je srbsko reprezentanco zastopal v mlajših kategorijah.



V zadnji sezoni je igral v drugi srbski ligi za Veliko Gradište, klubu z bogato tradicijo, ki je bil leta 1980 med drugim jugoslovanski prvak. Za njega je igral tudi nekdanji slovenski in zdaj srbski selektor Slobodan Kovač.