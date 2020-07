Dahlmeierjeva bo trenerka

München - Nekdanja nemška biatlonka Laura Dahlmeier, dvakratna olimpijska zmagovalka in sedemkratna svetovna prvakinja, je napovedala, da se bo verjetno posvetila trenerski karieri. Šestindvajsetletnica ima že trenersko licenco B, športno pot pa je sklenila že lansko spomlad po tekmah za svetovni pokal.Ü



Na razprodanem stadionu v Gelsenkirchnu so ji 28. decembra lani v okviru 18. izvedbe ekshibicijskega tekmovanja pripravili poslovilno tekmo. Nadaljevala pa je študij na univerzi za šport v Münchnu.



Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pa se še ne vidi kot trenerka v svetovnem pokalu, ampak bi rada svoje znanje najprej prenašala na mlade. "Ne vem, kam me bo pot zanesla v prihodnje, a ta čas se v svetovnem pokalu še ne vidim," je dejala Dahlmeierjeva.