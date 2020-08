Dallas prvi, Real Madrid šesti

New York

Real Madrid je postal španski prvak in je največ vreden evropski klub. FOTO: AFP

- Real Madrid, Barcelona in Manchester United so po kalkulacijah finančnega magazina Forbes največ vredni nogometni klubi na svetu.Edini evropski klubi v top 10 na lestvici zasedajo šesto, osmo in 10. mesto. Še peto leto zaporedoma je na vrhu lestvice ekipa ameriškega nogometa NFL, Dallas Cowboys.Pri Forbesu so vrednost Dallas Cowboys ocenili na 5,5 milijarde dolarjev (4,67 milijarde evrov). Klubgenerira dvakrat toliko prihodkov iz sponzorstev ter vstopnic kot katera koli druga športna ekipa na planetu.Na drugem mestu največ vrednih ekip je tudi letos baseballsko moštvo New York Yankees; njegova vrednost je ocenjena na pet milijard dolarjev (4,24 milijarde evrov), tretje pa je košarkarsko moštvo NBA New York Knicks, katerega vrednost je ocenjena na 4,6 milijarde dolarjev (3,9 milijarde evrov).Na lestvici 50 največ vrednih klubov na svetu so v top 20 le trije evropski klubi. Giganti Real Madrid (4,24 milijarde dolarjev/3,6 milijarde evrov) na šestem, Barcelona (4/3,4) na osmem in Manchester United (3,8/3,23) na desetem mestu.