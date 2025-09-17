  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Dan D v Manili, pod reprizo iz Stožic bi se Slovenci takoj podpisali

    Slovenska reprezentanca danes (15) proti Nemčiji lovi napredovanje v osmino finala. Še vedno preti 40-letni Georg Grözer, bo Urnaut nared za igro?
    Slovenci so v tretjem nizu tekme proti Bolgariji znova našli skupni jezik in začeli igrati kot pravo moštvo, rezultat je sledil. Foto Volleybalworld
    Slovenci so v tretjem nizu tekme proti Bolgariji znova našli skupni jezik in začeli igrati kot pravo moštvo, rezultat je sledil. Foto Volleybalworld
    Nejc Grilc
    17. 9. 2025 | 05:00
    5:32
    Močna konkurenca na svetovnem prvenstvu ne dovoljuje spodrsljajev, pred slovenskimi odbojkarji je že danes prva tekma na izpadanje. Za konec skupinskega dela jih v neposrednem dvoboju za napredovanje ob 15. uri čakajo Nemci, s katerimi so se dvakrat pomerili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Stožicah. Obakrat so bili zanesljivo boljši domači odbojkarji, pod reprizo bi se podpisali tudi v Manili.

    Odbojkarska zgodba izpred treh let se v marsičem ponavlja. Tako kot v sezoni 2022 so Slovenci tudi letos pred SP dobili novega selektorja, takrat je kot krizni upravljalec v težko nalogo zagrizel Gheorghe Cretu, tokrat je v veliko bolj mirnem obdobju kot arhitekt naslednjega poglavja slovenske odbojke v Ljubljano prišel Fabio Soli. Ponavlja se tudi razplet iz Stožic, po zanesljivi uvodni zmagi s 3:0 proti avtsajderju (Kamerun) je Slovenija tesno, z 2:3 izgubila proti favoritu (Francija), o preboju v izločilne boje je tako kot letos odločala tekma z Nemčijo. Na domačem parketu so bili Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jan Kozamernik in soigralci zanesljivo boljši in odbojkarska vročica se je nadaljevala.

    odbojka Slovenija Tine Urnaut slovenska odbojkarska reprezentanca Gheorghe Cretu odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2022 SP v odbojki 2025

