Dan D v Manili, pod reprizo iz Stožic bi se Slovenci takoj podpisali

Močna konkurenca na svetovnem prvenstvu ne dovoljuje spodrsljajev, pred slovenskimi odbojkarji je že danes prva tekma na izpadanje. Za konec skupinskega dela jih v neposrednem dvoboju za napredovanje ob 15. uri čakajo Nemci, s katerimi so se dvakrat pomerili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Stožicah. Obakrat so bili zanesljivo boljši domači odbojkarji, pod reprizo bi se podpisali tudi v Manili.

Odbojkarska zgodba izpred treh let se v marsičem ponavlja. Tako kot v sezoni 2022 so Slovenci tudi letos pred SP dobili novega selektorja, takrat je kot krizni upravljalec v težko nalogo zagrizel Gheorghe Cretu, tokrat je v veliko bolj mirnem obdobju kot arhitekt naslednjega poglavja slovenske odbojke v Ljubljano prišel Fabio Soli. Ponavlja se tudi razplet iz Stožic, po zanesljivi uvodni zmagi s 3:0 proti avtsajderju (Kamerun) je Slovenija tesno, z 2:3 izgubila proti favoritu (Francija), o preboju v izločilne boje je tako kot letos odločala tekma z Nemčijo. Na domačem parketu so bili Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jan Kozamernik in soigralci zanesljivo boljši in odbojkarska vročica se je nadaljevala.