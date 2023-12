Dan, ki je spremenil vse; Schumijevo stanje ostaja neznanka

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan pred desetimi leti je bilo lepo sončno jutro v mondenem smučarskem središču Meribel v francoskih Alpah. Tedaj 44-letni Michael Schumacher se je s 14-letnim sinom Mickom odpravil iz svojega idiličnega dvorca v zasnežene vršace. Upokojeni dirkač je pogrešal adrenalin, ki mu je poganjal kri po žilah na asfaltu vsa ta leta. Bil je odličen smučar, kot je razkrila kamera na čeladi, je po progi Combe de Saulire smučal z zmerno hitrostjo. Toda nekaj trenutkov kasneje so njegove smuči zadele ob skalo, ki je bila delno zakrita z novozapadlim snegom. Schumacherja je odbilo v zrak in 3,5 metra naprej, kjer je z glavo trčil ob drugo skalo. Trk, do katerega je prišlo 29. decembra 2013 malo po 11. uri, je bil tako močan, da je čelado prelomilo na pol, zvezdnik pa je ostal v komi 250 dni ...

Kaj vemo o zdravstvenem stanju sedemkratnega prvaka v formuli 1?