Danes premiera, Jorgić in Kožul v sredo

S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V Areni Stožice bo uvodni dan ob mizah deset od skupno 12 domačih predstavnikov, naša osrednja aduta Darko Jorgić in Deni Kožul imata že zagotovljen nastop na glavnem turnirju.

Prvi dvoboji danes čakajo Brina Vovka Petrovskega, Petra Hribarja in Miho Podobnika v moški ter Katarino Stražar, Laro Opeka, Tjašo Novak in Lauro Rahotin Pavič v ženski konkurenci. Sara Tokić in Ana Tofant bosta kot nosilki v svojih skupinah nastope začeli v ponedeljek

Za Saro Tokić se prvenstvo začenja v kvalifikacijah. FOTO: worldtabletennis.com

Med ženskimi dvojicami bosta prvi dan tekmovali Stražarjeva in Lea Paulin, spored pa se bo zgodaj zjutraj začel s prvim predkrogom med mešanimi dvojicami. Moči bosta združila Hribar in Tofantova ter Vovk Petrovski in Tokićeva. Kvalifikacije med posamezniki in posameznicami bodo še v ponedeljek in torek, v sredo pa se bosta začela glavna dela tekmovanja. Predtekmovanja v dvojicah se bodo končala v ponedeljek, glavni del tekmovanja pa se bo začel v torek.

Kolajne med mešanimi dvojicami bodo podelili v četrtek in petek, med ženskimi in moškimi pari v petek in soboto, med posamezniki in posameznicami pa v nedeljo.