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»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
Tina Ušeničnik, aktivna upokojenka in kolesarka iz Škofje Loke, je šport odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Danes pravi, da ji veliko pomeni tudi družba: »Če ne bi imela druščine, velikokrat ne bi šla ven. Druščina te dvigne.« FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik
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Tina Ušeničnik, aktivna upokojenka in kolesarka iz Škofje Loke, je šport odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Danes pravi, da ji veliko pomeni tudi družba: »Če ne bi imela druščine, velikokrat ne bi šla ven. Druščina te dvigne.« FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik
Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije
17. 9. 2026 | 12:54
10:20
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»Zdaj si ne predstavljam življenja brez športa. Pred upokojitvijo nisem bila športnica. Ampak odkar športam, ne bi mogla biti brez tega. Ne bi šlo.« Škofjeločanka Tina Ušeničnik je tek in kolesarjenje odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Pred tem so njen vsakdan zapolnjevali služba in druge obveznosti, danes pa si življenja brez gibanja skoraj ne predstavlja.

Priložnost za takšen začetek ponuja tudi Evropski teden športa, ki bo med 23. in 30. septembrom po Sloveniji združil številne športne dejavnosti in prireditve. Ideja je preprosta: nekaj preizkusiti, ugotoviti, kaj nam ustreza, in dejavnost morda ohraniti tudi po koncu tedna.

Zakaj je včasih najtežji prav prvi korak? Kaj nam lahko da šport, kako začeti in zakaj je pomembneje od velikega cilja najti dejavnost, pri kateri bomo vztrajali.

Od izposojenega kolesa do svetovnega prvenstva

Evropski teden športa je priložnost, da preizkusimo nekaj novega in najdemo dejavnost, h kateri se bomo radi vračali. Tina Ušeničnik je ob športu našla tudi ljudi, s katerimi danes deli številne aktivne trenutke. FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik
Evropski teden športa je priložnost, da preizkusimo nekaj novega in najdemo dejavnost, h kateri se bomo radi vračali. Tina Ušeničnik je ob športu našla tudi ljudi, s katerimi danes deli številne aktivne trenutke. FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik
Tino je v šport pripeljal njen pokojni partner, dr. Matija Horvat, triatlonec in ironmanovec. Najprej sta prišla tek in hoja v hribe, kmalu zatem še kolo. Na prvo kolesarsko tekmo se je odpravila z izposojenim kolesom. Bila je druga, zato je kmalu sledil nakup lastnega, kolesarjenje pa je sčasoma postalo njena glavna športna dejavnost.

Posebej se spominja svetovnega prvenstva v Trentinu, kjer je bila v svoji kategoriji šesta. Partner ji je takrat dejal: »Tina, ti si zmožna več.« Naslednje leto je umrl, Tina pa je leto pozneje odšla na svetovno prvenstvo na Dansko in tam postala svetovna prvakinja v svoji kategoriji. »Tega stavka ne morem pozabiti,« pravi danes.

Ko je še hodila v službo, je bilo treba čas za trening poiskati med drugimi obveznostmi. Lažje je bilo, ker sta bila s partnerjem aktivna skupaj in sta svoje dneve usklajevala tako, da sta vanje vključila tek, hojo ali kolesarjenje. Pozneje so prišli intenzivnejši treningi in tekmovanja, danes pa pravi, da ne trenira več, ampak se predvsem rekreira. Enkrat ali dvakrat na teden sede na kolo, teče, hodi, zavije na bližnji hrib ali se odpravi na hitro hojo. Rezultatov ne lovi več, pomembno ji je, da ostaja aktivna.

Šport ni rezerviran samo za vrhunske športnike

Nejc Rebec, direktor Zavoda za šport Škofja Loka: »Tudi hoja, blag tek ali mestno kolesarjenje je del športa.« FOTO:  Blaž Samec
Nejc Rebec, direktor Zavoda za šport Škofja Loka: »Tudi hoja, blag tek ali mestno kolesarjenje je del športa.« FOTO:  Blaž Samec

Nejc Rebec, direktor Zavoda za šport Škofja Loka, je imel precej drugačno športno pot. Smučal je že v mladosti, igral rokomet in pozneje študiral na Fakulteti za šport. Toda ko govori z ljudmi, ki se že dolgo niso gibali, šport zanj ne pomeni nujno treninga, tekmovanja ali zahtevnega programa. »Tudi hoja, blag tek ali mestno kolesarjenje je del športa,« poudarja.

Nejc Rebec je navdušen smučar, posebej rad ima turno smučanje. Pri začetnikih svetuje preprosto pravilo: od lažjega k težjemu. FOTO: osebni arhiv, Nejc Rebec
Nejc Rebec je navdušen smučar, posebej rad ima turno smučanje. Pri začetnikih svetuje preprosto pravilo: od lažjega k težjemu. FOTO: osebni arhiv, Nejc Rebec
Pri začetku svetuje preprosto pravilo: od lažjega k težjemu. Nekdo, ki dolgo ni bil aktiven, lahko začne s hojo, lahkotnim tekom ali kolesarjenjem, nato pa obremenitev postopoma povečuje. Nekateri pri tem potrebujejo trenerja ali vaditelja, ki jih usmerja in spodbuja, drugi si intenzivnost lažje prilagajajo sami. Kondicija se gradi postopoma.

Pomaga tudi, če dejavnosti ni treba iskati daleč od doma. Zavod za šport Škofja Loka skupaj s Športno zvezo Škofja Loka izvaja rekreativne programe za različne generacije, med drugim plavanje in rekreacijo v Športni dvorani Poden, pa tudi druge enodnevne in celoletne programe. V Škofji Loki sodelujejo tudi pri projektu Zmigaj se do vadbe.

FOTO: Anže Furlan
FOTO: Anže Furlan

Kdo, ki že več let ni stopil v telovadnico, lahko tudi ob široki ponudbi obstane pred vprašanjem, kam sploh iti. Kdo ne ve, kaj bi mu ustrezalo, drugega skrbi, da bo v skupini najslabši, tretjemu je že sam prihod na prvo vadbo neprijeten. Na Zavodu za šport Škofja Loka jim zato predstavijo možnosti, jih povežejo z društvi in vadbami ter pomagajo poiskati dejavnost, ki bi jim lahko ustrezala.

Teden, ko lahko preizkusimo veliko aktivnosti

Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju Slovenije: »Včasih potrebujemo dodaten motiv, da se dejansko začnemo redno ukvarjati z neko telesno dejavnostjo.« FOTO:  Blaž Samec
Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju Slovenije: »Včasih potrebujemo dodaten motiv, da se dejansko začnemo redno ukvarjati z neko telesno dejavnostjo.« FOTO:  Blaž Samec

Priložnost za takšen prvi obisk ponuja tudi Evropski teden športa. »Včasih potrebujemo dodaten motiv ali neko zunanjo motivacijo, da se dejansko začnemo redno ukvarjati z neko telesno dejavnostjo,« pravi Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Med 23. in 30. septembrom bodo po Sloveniji potekali različni dogodki, dnevi odprtih vrat in predstavitve vadb. Obiskovalci bodo lahko spoznali športne objekte in različne dejavnosti ter se nekaterih vadb tudi brezplačno udeležili. Če jim bo izbrana dejavnost ustrezala, se ji bodo lahko pridružili tudi pozneje.

FOTO: Anže Furlan
FOTO: Anže Furlan

Pobuda Bodi aktiven sicer poteka vse leto, Evropski teden športa pa je dodatna priložnost za tiste, ki bi radi nekaj preizkusili, se po daljšem premoru vrnili h gibanju ali zamenjali dejavnost.

Telesno nedejavnim odraslim je posebej namenjen projekt Zmigaj se do vadbe, v okviru katerega po Sloveniji že drugo sezono potekajo brezplačne vadbe za starejše od 18 let. V prvi sezoni so izvedli 130 programov, vključilo se je 1882 ljudi, skupaj pa so opravili približno 7800 ur vadbe. Ponudba je segala od različnih športov in rekreativnih oblik borilnih veščin do funkcionalnih vadb, pilatesa in joge. Ker so programi brezplačni in razpršeni po različnih krajih, želijo udeležencem olajšati predvsem prihod na prvo vadbo.

»Tina, a greva?«

Tina Ušeničnik danes enkrat ali dvakrat na teden sede na kolo, poleg tega teče, hodi in se odpravi na bližnji hrib. FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik
Tina Ušeničnik danes enkrat ali dvakrat na teden sede na kolo, poleg tega teče, hodi in se odpravi na bližnji hrib. FOTO: osebni arhiv, Tina Ušeničnik

Tina Ušeničnik dobro ve, koliko pri športni aktivnosti pomeni družba. V letih kolesarjenja in teka se je okoli nje oblikovala široka skupina ljudi, s katerimi trenira, gre na izlet ali preprosto preživi nekaj časa zunaj. »Če ne bi imela druščine, velikokrat ne bi šla ven,« pove. »Druščina te dvigne.«

Tudi njej se po vseh teh letih zgodi, da kak dan nima prave volje. Takrat je lahko dovolj en telefonski klic. Kolegica ali prijatelj vpraša: »Tina, a greva?« in odločitev je nenadoma precej lažja. »Potem greš, in ko greš od doma, zapreš vrata, si prav prerojen, ko se vrneš domov.«

Podobno lahko pomaga organizirana vadba. Če se v skupini dobro počutimo, poznamo ljudi in vemo, da nas nekdo pričakuje, je lažje vztrajati.

Tina ta občutek pozna tudi po sami vadbi. Ko se po kolesarjenju, teku ali hoji vrne domov, je utrujena, vendar temu pravi »pozitivna utrujenost«. Ob njej pridejo nova energija, sproščenost in občutek, da je zase naredila nekaj dobrega.

Izkušena kolesarka, ki je dejavna tudi v Društvu upokojencev Škofja Loka, ženskam, ki se bližajo upokojitvi ali so že upokojene, svetuje, naj si poiščejo dejavnost in družbo, ki jim ustrezata. FOTO: Blaž Samec
Izkušena kolesarka, ki je dejavna tudi v Društvu upokojencev Škofja Loka, ženskam, ki se bližajo upokojitvi ali so že upokojene, svetuje, naj si poiščejo dejavnost in družbo, ki jim ustrezata. FOTO: Blaž Samec

Kaj sledi po 30. septembru? Še več športa

Evropski teden športa lahko ponudi razlog za prvi obisk, dolgoročno pa šteje predvsem rednost. Kot svetuje Martin Tuš, naj nam dejavnost ustreza po vsebini, lokaciji in terminu. Če jo lahko brez večjih zapletov vključimo v svoj vsakdan in se je veselimo, bomo lažje vztrajali.

Danes so za Tino pri športu najdragocenejši čas zunaj, družba, prijeten občutek po rekreaciji in ljudje, zaradi katerih gre tudi takrat, ko se ji ne ljubi.

Za začetek je včasih dovolj že to, da najdemo nekaj, zaradi česar bomo želeli iti še enkrat.

FOTO: Anže Furlan
FOTO: Anže Furlan

Evropski teden športa od 23. do 30. septembra

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije, ki letos poteka že enajstič. Med 23. in 30. septembrom bodo po Sloveniji organizirani številni športni dogodki, dnevi odprtih vrat in brezplačne predstavitvene vadbe za otroke, odrasle, starejše, parašportnike in osebe s posebnimi potrebami. Cilj je spodbuditi čim več ljudi, da najdejo dejavnost, pri kateri bodo vztrajali tudi pozneje.

PREVERITE PROGRAM EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA

V okviru Evropskega tedna športa bodo potekali tudi:

Dan slovenskega športa, 23. septembra: Državni praznik, ki ni dela prost dan, poudarja pomen športa in gibanja. Osrednja prireditev bo letos v Kamniku, dogodki pa bodo po vsej Sloveniji. Z Dnevom slovenskega športa se uradno začne tudi Evropski teden športa.

Olimpijski festival, 26. in 27. septembra: Na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani se bodo otroci, mladi in družine lahko preizkusili v več kot 60 športnih izzivih. Vstop je brezplačen, obiskovalce pa čakajo tudi srečanja s slovenskimi športniki in olimpijci ter spremljevalni program.

Dobrodelni večerni tek, 26. septembra ob 18. uri: Rekreativni tek in hoja na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda bosta združila gibanje, druženje in dobrodelnost. Udeleženci bodo zbirali toliko krogov, kolikor jih bodo zmogli, brez merjenja časa in razvrstitve. Startnina znaša 10 evrov, zbrana sredstva pa bodo v celoti namenjena programu Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike iz socialno šibkejših okolij.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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Gospodarstvo  |  Novice
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Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
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