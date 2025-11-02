Darka Jorgića ustavil evropski prvak Alexis Lebrun

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svojo pot na turnirju WTT Champions v Montpellieru končal v četrtfinalu. Kot sedmega nosilca ga je premagal domači adut, evropski prvak, Alexis Lebrun, ki je bil boljši z izidom 4:2 (-8, 10, 7, 5, -6, 4).

Za Francoza je bila tretja zmaga v petem medsebojnem dvoboju, pred tem je v edinem letošnjem Hrastničana premagal v finalu turnirja Top16 v Švici.

Slovenec je dvoboj dobro začel, prvi niz je dobil. V drugem je že zaostajal s 7:10, toda ubranil tri zaključne žogice in izenačil. A na njegovo žalost Francoza, ki na turnirju brani čast bratov Lebrun, Felix je namreč hitro izpadel, to ni zmedlo. Dobil je naslednji dve točki in izid izenačil.

Alexis Lebrun (desno) in Darko Jorgić sta se pomerila že petič, tretjič je bil boljši Francoz. FOTO: Sylvain Thomas/AFP

Nato je dokaj gladko dobil še naslednja dva niza, nekaj upanja je dobil po zmagi v petem, toda šesti je bil povsem v domeni domačina.

Jorgić, deseti igralec sveta, je na turnirju 32 z izjemo Kitajcev najboljših igralcev sveta pred četrtfinalom premagal Hrvata Tomislava Pucarja in Japonca Hirota Šinozuko.

Lebrun se bo v polfinalu meril s Švedom Trulsom Möregardhom.