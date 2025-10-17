  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Velik podvig Jorgića, Tokića in Kožula, Slovenija ima kolajno

    Slovenska namiznoteniška reprezentanca je v četrtfinalu ekipnega evropskega prvenstva v Zadru presenetila Portugalsko in se veseli odličja, prvega po letu 2017.
    Bojan Tokić je pri 44 letih še vedno odličen. FOTO: worldtabletennis.com
    Galerija
    Bojan Tokić je pri 44 letih še vedno odličen. FOTO: worldtabletennis.com
    Peter Zalokar
    17. 10. 2025 | 13:44
    17. 10. 2025 | 16:03
    4:58
    A+A-

    Velik dan za slovenski namizni tenis! Moška reprezentanca si je zagotovila kolajno na ekipnem evropskem prvenstvu, v Zadru je v četrtfinalu s 3:1 premagala favorizirano Portugalsko. Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul so pod vodstvom selektorice Andreje Ojsteršek Urh še naprej odločeni, da v športnem centru Višnjik še niso rekli zadnje. Za nastop v finalu se bodo pomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med Švedsko in Romunijo. Preostala para sta Belgija – Francija in Nemčija – Hrvaška.

    Slovenija je doslej edino kolajno na ekipnem EP osvojila leta 2017 v Luksemburgu, ko je bila v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat tretja, je poročala STA. 

    Slovenija – Portugalska 3:1

    Deni Kožul – Joao Geraldo 3:1 (12, 5, -8, 4)

    Darko Jorgić – Thiago Apolonia 3:1 (12, 8, -7, 7)

    Bojan Tokić – Joao Monteiro 2:3 (-7, 8, -10, 10, -7)

    Darko Jorgić – Joao Geraldo 3:1 (8, -8, 15, 9)

    V slovenskem taboru so bili veseli. FOTO: worldtabletennis.com
    V slovenskem taboru so bili veseli. FOTO: worldtabletennis.com

    Smo najboljša ekipa

    Darko Jorgić: »Najprej želim povedati, da sem zelo ponosen na celotno ekipo. Čeprav Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski na tem prvenstvu še nista igrala, imata prav tako velik delež zaslug za naše zmage. Mislim, da smo, kar se vzdušja tiče, najboljša ekipa na tem prvenstvu. Deni je odlično odprl dvoboj in odigral to, kar smo vsi pričakovali. Zase lahko rečem, da sem v prvem nizu proti Apoloniu preveč opazoval njegovo poškodovano koleno, vendar se z njim ni soočil z nobenimi težavami. Na koncu je odločal dvoboj s starim znancem Geraldom, ki bi lahko šel tudi v njegovo korist. V ključnih trenutkih sem ostal miren, odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno, čakal svojo priložnost in jo izkoristil. Komaj čakam polfinale.«

    Kožul (138. na lestvici ITTF) je Sloveniji zagotovil prvo točko, potem ko je premagal drugopostavljenega in na lestvici 29 mest višje uvrščenega Portugalca Joaa Geralda s 3:1 (12, 5, -8, 4). Nato je prvi slovenski lopar Jorgić (10.) prav tako potreboval štiri nize proti staremu znancu Thiagu Apolonii (97.). Slavil je s 3:1 (12, 8, -7, 7). 

    Darko Jorgić je vpisal dve zmagi. FOTO: worldtabletennis.com
    Darko Jorgić je vpisal dve zmagi. FOTO: worldtabletennis.com

    Dihali smo na škrge

    Bojan Tokić: »Res je, da sem izgubil z Monteirom, vendar je bila to zelo dobra tekma z obeh strani. Portugalci si zaslužijo spoštovanje, vsaka točka, ki smo jo danes osvojili, pa je bila priborjena. Dihali smo na škrge, a smo se na koncu izvlekli. Darku in Deniju sem pred tekmo rekel, naj vrneta tisto, kar sem jima dal pred osmimi leti, in to sta storila z obrestmi.«

    Odločilno tretjo točko je sprva Sloveniji skušal priigrati Tokić, ki se je vrnil v slovenski dres za prvenstvo stare celine, potem ko se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev. Prvi niz je 44-letnik proti Joau Monteiru (221.) izgubil, drugega pa dobil. V tretjem je imel dve priložnosti za niz, a se je dve leti mlajši Portugalec vrnil, v četrtem pa se v končnici Tokić ni pustil zmesti. Odločil je peti niz, v katerem je bil boljši Portugalec.

    Deni Kožul je prispeval pomembno točko. FOTO: worldtabletennis.com
    Deni Kožul je prispeval pomembno točko. FOTO: worldtabletennis.com

    Vraževerje se je izplačalo

    Deni Kožul: »Mislim, da je izgledalo, kot da sem se varčeval za tekmo s Portugalci, ki je bila najbolj pomembna. Od včeraj do danes sem, ker sem zelo vraževeren, spremenil vse – od včerajšnje večerje do današnjega zajtrka. Zjutraj sem šel s Petrom na sprehod, tako da je bila glava ves čas zbrana. Odločilen je bil prvi niz, ko sem ubranil Geraldove zaključne žogice, nato sem se razigral in je bilo vse lažje. Občutki so odlični, že Bojan bi z malce sreče lahko končal dvoboj, toda na koncu je spet naš neuničljivi Darko, ki je samo enkrat več pokazal, zakaj je med deset najboljših na svetu.«

    Je pa uvrstitev v polfinale nato potrdil Jorgić, ki je v prav tako tesnem dvoboju z Geraldom izgubil drugi niz, izvlekel dolgega tretjega in nato po zmagi s 3:1 (8, -8, 15, 9) Sloveniji zagotovil drugo kolajno na ekipnih EP.

    Na letošnjem prvenstvu stare celine je Slovenija v skupinskem delu premagala Dansko (3:1) in Italijo (3:0), nato pa je v osmini finala izločila še Moldavijo (3:1).

    Fantje že vedo

    Andreja Ojsteršek Urh: »Spet sem izgubila žreb, tako kot vedno doslej in očitno je bila to pot do zmage. To me spremlja že nekaj let, fantje pa že vedo – če Andreja ne dobi žreba, bomo zmagali. To je bila prava igra živcev. Dejstvo je, da bi lahko zmagali tudi s 3:0, lahko pa bi ostali praznih rok. Bojan je bil do zadnjega v igri za zmago, žal se mu ni izšlo, zato pa sta Deni in Darko opravila svoje. Naša največja moč je, da dihamo kot ekipa.«

    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kod prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi stranke ugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    namizni tenisDarko JorgićDeni KožulBojan TokičAndreja Ojsteršek UrhZadarevropsko prvenstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Slovenski biatlonski biser pri 25-ih končal kariero in postal pilot

    Dvakratni mladinski prvak v biatlonu je končal športno kariero, saj je dosegel svoje sanje – postal je pilot komercialnega letala.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jan Cvitkovič

    Režiserju, ki ne ne zaklepa vrat, izropali avto

    Zmikavt mu je v zameno za ukradeno premoženje na sedežu pustil kovanec.
    17. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Avtomobili

    Dizelska afera: Množica Britancev toži Mercedes, Ford, Renault, Stellantis ...

    Trdijo, da je bilo goljufanje z emisijami vsesplošno.
    Gašper Boncelj 17. 10. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bela hiša

    Zelenski naj bi v Washingtonu ponovno prosil za tomahawke, ki skrbijo Kremelj

    Zelenski že tretjič letos prihaja v Washington. Ključno vprašanje ostaja dobava raket tomahawk, ki skrbijo Kremelj in bi lahko spremenile potek vojne.
    17. 10. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    MIGRACIJE

    Desetletje pozneje se kriza umirja, nekaj smo se celo naučili

    Sredozemske države so na pomembni migracijski poti z juga proti severu, na kateri se je v zadnjih desetih letih res veliko zgodilo.
    17. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Avtomobili

    Dizelska afera: Množica Britancev toži Mercedes, Ford, Renault, Stellantis ...

    Trdijo, da je bilo goljufanje z emisijami vsesplošno.
    Gašper Boncelj 17. 10. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bela hiša

    Zelenski naj bi v Washingtonu ponovno prosil za tomahawke, ki skrbijo Kremelj

    Zelenski že tretjič letos prihaja v Washington. Ključno vprašanje ostaja dobava raket tomahawk, ki skrbijo Kremelj in bi lahko spremenile potek vojne.
    17. 10. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    MIGRACIJE

    Desetletje pozneje se kriza umirja, nekaj smo se celo naučili

    Sredozemske države so na pomembni migracijski poti z juga proti severu, na kateri se je v zadnjih desetih letih res veliko zgodilo.
    17. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo