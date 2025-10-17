Velik podvig Jorgića, Tokića in Kožula, Slovenija ima kolajno

Velik dan za slovenski namizni tenis! Moška reprezentanca si je zagotovila kolajno na ekipnem evropskem prvenstvu, v Zadru je v četrtfinalu s 3:1 premagala favorizirano Portugalsko. Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul so pod vodstvom selektorice Andreje Ojsteršek Urh še naprej odločeni, da v športnem centru Višnjik še niso rekli zadnje. Za nastop v finalu se bodo pomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med Švedsko in Romunijo. Preostala para sta Belgija – Francija in Nemčija – Hrvaška.

Slovenija je doslej edino kolajno na ekipnem EP osvojila leta 2017 v Luksemburgu, ko je bila v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat tretja, je poročala STA.

Slovenija – Portugalska 3:1 Deni Kožul – Joao Geraldo 3:1 (12, 5, -8, 4) Darko Jorgić – Thiago Apolonia 3:1 (12, 8, -7, 7) Bojan Tokić – Joao Monteiro 2:3 (-7, 8, -10, 10, -7) Darko Jorgić – Joao Geraldo 3:1 (8, -8, 15, 9)

V slovenskem taboru so bili veseli. FOTO: worldtabletennis.com

Smo najboljša ekipa Darko Jorgić: »Najprej želim povedati, da sem zelo ponosen na celotno ekipo. Čeprav Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski na tem prvenstvu še nista igrala, imata prav tako velik delež zaslug za naše zmage. Mislim, da smo, kar se vzdušja tiče, najboljša ekipa na tem prvenstvu. Deni je odlično odprl dvoboj in odigral to, kar smo vsi pričakovali. Zase lahko rečem, da sem v prvem nizu proti Apoloniu preveč opazoval njegovo poškodovano koleno, vendar se z njim ni soočil z nobenimi težavami. Na koncu je odločal dvoboj s starim znancem Geraldom, ki bi lahko šel tudi v njegovo korist. V ključnih trenutkih sem ostal miren, odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno, čakal svojo priložnost in jo izkoristil. Komaj čakam polfinale.«

Kožul (138. na lestvici ITTF) je Sloveniji zagotovil prvo točko, potem ko je premagal drugopostavljenega in na lestvici 29 mest višje uvrščenega Portugalca Joaa Geralda s 3:1 (12, 5, -8, 4). Nato je prvi slovenski lopar Jorgić (10.) prav tako potreboval štiri nize proti staremu znancu Thiagu Apolonii (97.). Slavil je s 3:1 (12, 8, -7, 7).

Darko Jorgić je vpisal dve zmagi. FOTO: worldtabletennis.com

Dihali smo na škrge Bojan Tokić: »Res je, da sem izgubil z Monteirom, vendar je bila to zelo dobra tekma z obeh strani. Portugalci si zaslužijo spoštovanje, vsaka točka, ki smo jo danes osvojili, pa je bila priborjena. Dihali smo na škrge, a smo se na koncu izvlekli. Darku in Deniju sem pred tekmo rekel, naj vrneta tisto, kar sem jima dal pred osmimi leti, in to sta storila z obrestmi.«

Odločilno tretjo točko je sprva Sloveniji skušal priigrati Tokić, ki se je vrnil v slovenski dres za prvenstvo stare celine, potem ko se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev. Prvi niz je 44-letnik proti Joau Monteiru (221.) izgubil, drugega pa dobil. V tretjem je imel dve priložnosti za niz, a se je dve leti mlajši Portugalec vrnil, v četrtem pa se v končnici Tokić ni pustil zmesti. Odločil je peti niz, v katerem je bil boljši Portugalec.

Deni Kožul je prispeval pomembno točko. FOTO: worldtabletennis.com

Vraževerje se je izplačalo Deni Kožul: »Mislim, da je izgledalo, kot da sem se varčeval za tekmo s Portugalci, ki je bila najbolj pomembna. Od včeraj do danes sem, ker sem zelo vraževeren, spremenil vse – od včerajšnje večerje do današnjega zajtrka. Zjutraj sem šel s Petrom na sprehod, tako da je bila glava ves čas zbrana. Odločilen je bil prvi niz, ko sem ubranil Geraldove zaključne žogice, nato sem se razigral in je bilo vse lažje. Občutki so odlični, že Bojan bi z malce sreče lahko končal dvoboj, toda na koncu je spet naš neuničljivi Darko, ki je samo enkrat več pokazal, zakaj je med deset najboljših na svetu.«

Je pa uvrstitev v polfinale nato potrdil Jorgić, ki je v prav tako tesnem dvoboju z Geraldom izgubil drugi niz, izvlekel dolgega tretjega in nato po zmagi s 3:1 (8, -8, 15, 9) Sloveniji zagotovil drugo kolajno na ekipnih EP.

Na letošnjem prvenstvu stare celine je Slovenija v skupinskem delu premagala Dansko (3:1) in Italijo (3:0), nato pa je v osmini finala izločila še Moldavijo (3:1).