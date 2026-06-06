Nov mejnik Darka Jorgića, igral bo v kar dveh finalih

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kallberga.

Jorgić je s 34. igralcem sveta vedno imel negotove in izenačene dvoboje. Pred obračunom v Skopju je Slovenec, če se ne upoštevajo tekme nemške lige, v medsebojnih dvobojih v članski konkurenci vodil s 4:3 v zmagah - Šved ga je izločil na zadnjem evropskem prvenstvu - zdaj je to razmerje v svojo korist povečal.

Obračun je bil podoben njunim prejšnjim. Šved je že vodil z 2:1 v nizih, nato pa je Hrastničan dobil izenačen četrti niz. Izid niza je bil 13:11, pred tem je Slovenec vodil z 10:8 in 11:10. Jorgić na tem turnirju odlično igra končnice nizov, praktično vse je dobil, kar mu za nadaljevanje boja daje samozavest in energijo. Tako je bilo tudi v odločilnem nizu, ki ga je dobil z 11:7, a še do izida 6:6 sta bila tekmeca izenačena.

Z uvrstitvijo v finale dvojic je velik uspeh dosegel tudi Deni Kožul. FOTO: worldtabletennis.com

Za Jorgića bo to tretji finale na turnirjih WTT. Prvega leta 2022 je v Novi Gorici izgubil proti Japoncu Hirotu Shinozuki, ki je možen tekmec tudi v tokratnem finalu, v polfinalu se meri z Američanom Kanakom Jhajem - ta je v prvem krogu izločil Kožula. Uspešnejši je bil pred slabima dvema letoma, ko se je po finalni zmagi nad klubskim kolegom Nemcem Patrickom Franzisko veselil prvega turnirja serije WTT.

Jorgić bo v Severni Makedoniji igral tudi v finalu dvojic. Skupaj s Kožulom sta od lani storila še korak naprej, v polfinalu, kjer se je njuna pot končala lani, sta s 3:1 premagala Francoza Flaviena Cotona in Simona Gauzyja. V finalu bosta njuna tekmeca Južnokorejca Lim Yonghoon in Oh Jungsung.