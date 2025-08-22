Darko Jorgić kljub lepi prednost obstal v četrtfinalu

Darko Jorgić je v četrtfinalu namiznoteniškega turnirja v švedskem Malmöju po petih nizih izgubil proti Simonu Gauzyju. Francoz je bil od Hrastničana boljši z 8:11, 12:10, 11:7, 11:6, 12:14, 6:11 in 8:11. Jorgić je imel že prednost 3:1 v nizih, ki pa jo je v zaključku zapravil in tako končal z nastopi na turnirju.

V zaključku petega niza je imel dve zaključni žogi, a je Gauzy ubranil obe in tako niz končal z 12:14. Jorgiću je to nekoliko pristriglo krila, v desetem medsebojnem obračunu med igralcema je bil tako četrtič boljši Francoz, ki bo v polfinalu igral z zmagovalcem obračuna med prvim nosilcem, Kitajcem Lin Shidongom in Dangom Qiujem iz Nemčije.