  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Darko Jorgić kljub lepi prednost obstal v četrtfinalu

    Slovenski namiznoteniški igralec je vodil že s 3:1 v nizih, a je na koncu vseeno klonil proti francoskemu tekmecu.
    Darko Jorgić je tokrat obstal v četrtfinalu. FOTO: WTT
    Galerija
    Darko Jorgić je tokrat obstal v četrtfinalu. FOTO: WTT
    Matic Rupnik
    22. 8. 2025 | 14:13
    22. 8. 2025 | 14:42
    1:19
    A+A-

    Darko Jorgić je v četrtfinalu namiznoteniškega turnirja v švedskem Malmöju po petih nizih izgubil proti Simonu Gauzyju. Francoz je bil od Hrastničana boljši z 8:11, 12:10, 11:7, 11:6, 12:14, 6:11 in 8:11. Jorgić je imel že prednost 3:1 v nizih, ki pa jo je v zaključku zapravil in tako končal z nastopi na turnirju.

    V zaključku petega niza je imel dve zaključni žogi, a je Gauzy ubranil obe in tako niz končal z 12:14. Jorgiću je to nekoliko pristriglo krila, v desetem medsebojnem obračunu med igralcema je bil tako četrtič boljši Francoz, ki bo v polfinalu igral z zmagovalcem obračuna med prvim nosilcem, Kitajcem Lin Shidongom in Dangom Qiujem iz Nemčije.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić tudi prek druge ovire

    Naš vodilni namiznoteniški igralec se je uvrstil v 3. kolo turnirja svetovne serije na Švedskem, kjer je tokrat ugnal luksemburškega tekmeca Luko Mladenovića.
    19. 8. 2025 | 21:18
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Načeti Jorgić preskočil visoko prvo oviro

    Na turnirju na Švedskem je naš najboljši igralec namiznega tenisa v prvem kolu izločil tajvanskega tekmeca.
    17. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Tajvanec izločil Jorgića, ki se niti premikati ni mogel za mizo

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se spopada z neprijetnimi bolečinami v hrbtu.
    8. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Darko JorgićNiamizni tenisWTT Contenderping pongnamizni tenis

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrastje pri Ribnici

    Na Dolenjskem se blizu naselja sprehaja ris (video)

    Pri naselju Hrastje pri Ribnici so posneli redek obisk risa.
    22. 8. 2025 | 15:07
    Preberite več
    Tuji
    Magazin  |  Zanimivosti
    Muzej pohištva, Dunaj

    Stanovanje se razvija z nami in mi z njim

    Razstava ob 140. obletnici rojstva avstrijskega arhitekta Josefa Franka in 100-letnici pohištvenega podjetja Haus & Garten.
    Milan Ilić 22. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić kljub lepi prednost obstal v četrtfinalu

    Slovenski namiznoteniški igralec je vodil že s 3:1 v nizih, a je na koncu vseeno klonil proti francoskemu tekmecu.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 14:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

    Ruben Dias še dve sezoni ostaja na modri strani Manchestra.
    22. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić kljub lepi prednost obstal v četrtfinalu

    Slovenski namiznoteniški igralec je vodil že s 3:1 v nizih, a je na koncu vseeno klonil proti francoskemu tekmecu.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 14:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

    Ruben Dias še dve sezoni ostaja na modri strani Manchestra.
    22. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo