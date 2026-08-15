Darko Jorgić na Švedskem že v polfinalu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe smash v švedskem Malmöju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan s 4:2 (10, 9, 7, -10, -8, 4) premagal Egipčana Omarja Asarja.

Jorgić je v osmini finala v petek izločil Nemca Dimitrija Ovčarova in že s tem ponovil lanski uspeh, ko je prav tako igral v četrtfinalu v Malmöju, a moral takrat priznati premoč Francozu Simonu Gauzyju.

Danes je izboljšal ta uspeh, 15. igralec na svetovni lestvici mednarodne zveze je po 45 minutah premagal nižje rangiranega Egipčana. Štirinajsti nosilec turnirja je dvoboj bolje začel in vodil s 3:0 v nizih, nato malo popustil in oddal naslednja dva, preden je dvoboj v šestem suvereno zaključil.

V prvem nizu je dobro začel in povedel s 4:1, a ga je najboljši afriški igralec ujel na 4:4. Jorgić je znova pobegnil na tri točke, a se je Asar še enkrat približal. V finišu niza in podaljšani igri je bil nato boljši Slovenec.

Drugi je bil zelo izenačen, manjšo prednost je spet imel Jorgić in jo do konca tudi zadržal. Slovenec je tretjega odločno odprl z vodstvom 4:0 in 6:1, hitro je povišal že na 8:2. Egipčan se je nekoliko približal, a je imel prevelik zaostanek, da bi lahko ogrozil Jorgića.

Jorgić: Velika čast Darko Jorgić: »Assar je igralec, ki ti pač ne da, da se razigraš in prideš do svoje igre. Vrača veliko žogic, včasih tudi tiste nemogoče, in res moraš biti ves čas zbran, da ga premagaš. Odločilo je to, da sem naredil manj napak od njega. Igrati proti Felixu ali Hugu, dvema igralcema, ki sta namizni tenis dvignila na višjo raven, je velika čast. Oba sta osvojila vse, kar je bilo mogoče osvojiti. V prvi vrsti se bom moral predvsem sprostiti in dvigniti raven igre. Skušal bom ostati zbran in igrati agresivno od prve točke naprej, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo.«

Toda v nadaljevanju je Asar, 35. igralec na svetu, ki se je prvič letos uvrstil v četrtfinale turnirja WTT smash, spremenil pristop za mizo. V četrtem nizu je dolgo časa vodil, Jorgić je bil vseskozi blizu in tudi povedel pri 8:7, a je bil Egipčan v končnici spretnejši in podaljšal dvoboj.

V petem je sledil podoben scenarij, Asar je večino časa držal manjšo prednost, se ni predajal in dobil še svoj drugi niz. Po dveh slabših nizih se je Jorgić naposled le zbral in v šestem povsem dominiral. Pripravil si je prednost 8:1, do konca pa tekmecu dopustil vsega štiri točke.

V polfinalu se bo Jorgić pomeril z zmagovalcem dvoboja med tretjim nosilcem turnirja, Francozom Felixom Lebrunom, in sedmim nosilcem iz Brazilije Hugom Calderanom. Polfinale bo v nedeljo ob 14.15, morebitni finale pa ob 19.00.

V glavnem delu žreba v Malmöju z nagradnim skladom 1,34 milijona evrov je od Slovencev igral tudi Deni Kožul, a v prvem krogu naletel prav na Jorgića, ki ga je izločil s 3:1.

Slovenca sta združila moči še v konkurenci dvojic, kjer pa ju je ustavila domača naveza Kristian Karlsson - Anton Källberg s 3:2 v nizih. V dvojicah Jorgić in leto dni starejši Logatčan pilita formo za oktobrsko evropsko prvenstvo v Ljubljani.