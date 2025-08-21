  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Jorgić po novi drami v četrtfinale: Nisem rekel zadnje (VIDEO)

    Darko Jorgić je v osmini finala turnirja na Švedskem v petih nizih premagal Japonca Šunsukeja Togamija.
    Darko Jorgić je premagal Japonca. FOTO: NTZS
    Galerija
    Darko Jorgić je premagal Japonca. FOTO: NTZS
    Peter Zalokar
    21. 8. 2025 | 17:01
    21. 8. 2025 | 17:18
    3:16
    A+A-

    Brez drame ni šlo, a slovenski zvezdnik v namiznem tenisu Darko Jorgić potrjuje vse boljšo formo. V osmini finala turnirja WTT Smash v Malmöju je po petih nizih s 3:2 (3, 9, -2, -1, 5) premagal dobrega znanca, Japonca Šunsukeja Togamija. V petkovem četrtfinalu bo njegov tekmec Francoz Simon Gauzy ali Nemec Adrien Rassenfosse.

    Že pred obračunom v osmini finala je Hrastničan napovedal, da proti Togamiju, s katerim sta zadnjič pomerila na turnirju v Ljubljani, ko je zmagal s 3:2, pričakuje še eno dramo. V prvem nizu ni prav nič dišalo po njej, saj je Jorgić, ki je na Švedskem sedmi nosilec, na svetovni lestvici pa je na devetem mestu, Japoncu prepustil le tri točke.

    image_alt
    Jorgić tudi prek druge ovire

    Tudi drugi niz je začel odlično, povedel s 4:0, toda po minuti odmora je Togami, 25. igralec sveta, začel igrati bolje. Že na peti točki je izid izenačil, pred končnico niza pa povedel z 9:8. Na srečo je Jorgić ohranil mirno glavo ter s prvo zaključno žogico tudi drugi niz rešil v svojo korist.

    Darko Jorgić se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. FOTO: Črt Piksi
    Darko Jorgić se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. FOTO: Črt Piksi

    V tretjem in četrtem nizu je bilo vse v znamenju Togamija, ki je pred dvobojem v Ljubljani dobil zadnjih pet medsebojnih obračunov. Jorgić je v obeh nizih skupaj osvojil le tri točke, tako da je o četrtfinalistu odločal peti niz. V njem je Jorgić spet našel svojo igro, povedel s 3:1 in 5:1, ko pa je tekmecu pobegnil na 8:3, je prvič zadišalo po četrtfinalu. Visoke prednosti ni zapravil in se s prvo zaključno žogico uvrstil v drugi zaporedni četrtfinale turnirjev Smash. Prvič mu je to uspelo pred dobrim mesecem dni v Las Vegasu, kjer ga je nato premagal Kitajec Chuqin Wang.

    »Prva dva niza sem taktično igral tako, kot sva se s trenerjem Matejem Mamutom dogovorila, žal pa sem bil v tretjem in četrtem preveč pasiven. Ves čas sem čakal na njegove napake, ki jih ni bilo, ob tem pa je izkoristil svojo hitrost in moč. Če mu daš samo malo prostora in mu pustiš dihati, te bo 'uničil', kar se je tudi zgodilo. Toda v petem nizu sem se vrnil k svoji igri, spet sem bil bolj agresiven, vedel sem, kaj in kako moram igrati, da ga premagam,« je po zmagi dejal Jorgić, ki bo šele zvečer vedel, kdo bo njegov nasprotnik v četrtfinalu.

    »Vesel sem, da sem še drugič zaporedoma prišel tako daleč, vendar upam, da lahko pridem še dlje, če bom igral sproščeno, mirno, predvsem pa z glavo. S hrbtom za zdaj nimam težav in upam, da bo zdržal tudi v nadaljevanju turnirja. Ne glede na to, s kom bom igral, me čaka še ena težka tekma, kajti oba sta v odlični formi,« je še dodal Jorgić za Namiznoteniško zvezo Slovenije.

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić tudi prek druge ovire

    Naš vodilni namiznoteniški igralec se je uvrstil v 3. kolo turnirja svetovne serije na Švedskem, kjer je tokrat ugnal luksemburškega tekmeca Luko Mladenovića.
    19. 8. 2025 | 21:18
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Načeti Jorgić preskočil visoko prvo oviro

    Na turnirju na Švedskem je naš najboljši igralec namiznega tenisa v prvem kolu izločil tajvanskega tekmeca.
    17. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Tajvanec izločil Jorgića, ki se niti premikati ni mogel za mizo

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se spopada z neprijetnimi bolečinami v hrbtu.
    8. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Pot se je končala v četrtfinalu

    Naš vodilni namiznoteniški igralec Darko Jorgić je osvojil dva niza proti svetovnemu prvaku, ki pa je bil ob koncu le močnejši.
    12. 7. 2025 | 10:14
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić z zmago v četrtfinale Las Vegasa

    Nova zmaga najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca na turnirju WTT smash v ameriški meki igralništva.
    Matic Rupnik 11. 7. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgiću dobitek v igralniški meki: Očitno mora biti drama (VIDEO)

    Darko Jorgić je prvič premagal Hirota Šinozuko in se uvrstil v osmino finala turnirja WTT smash v Las Vegasu. V petek s starim znancem.
    Peter Zalokar 9. 7. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    V Zagrebu slabše kot v Ljubljani

    Potem ko je pred dnevi Darko Jorgić na turnirju WTT v Tivoliju vse do polfinala premagoval tekmece, je na zagrebškem turnirju doživel poraz v 1. kolu.
    26. 6. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Konec Darkove tivolske pravljice: Bil je boljši, a forma je prava

    Potem ko je Jorgić dosegel lep uspeh že ob uvrstitvi v polfinale turnirja WTT Contender, novega podviga nato ni uprizoril. Naslov Brazilcu.
    22. 6. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    namizni tenisDarko JorgićWTT smashNTZSMälmo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

    EU si je zagotovila, da tudi za avtomobile in farmacijo carine ne bodo višje od 15 odstotkov.
    Peter Žerjavič 21. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Etnično čiščenje je v polnem teku

    Kopenska ofenziva v Gazi in pospešeno izraelsko priključevanje okupiranega Zahodnega brega.
    Boštjan Videmšek 21. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP na mirnih vodah

    Uspešen dan v Milanu, Ostermanova dvakrat napredovala, Pikon že v finalu

    Na svetovnem prvenstvu kajakašev na mirnih vodah v Milanu so bili uspešni vsi štirje slovenski reprezentanti. Anže Pikon v petek za kolajno.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obsojen goljufije

    Pritožbeno sodišče v New Yorku razveljavilo polmilijardno kazen Trumpu

    Donaldu Trumpu so prisodili vrtoglavo kazen, ker je zaradi posojil močno napihnili vrednost nepremičnin v lasti podjetja Trump Organization.
    21. 8. 2025 | 17:46
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Jake Paul in Gervonto Davis

    Kontroverzni youtube zvezdnik se bo pomeril z aktualnim svetovnim prvakom

    V Atlanti je za 14. november napovedan boksarski dvoboj med spletnim zvezdnikom Jakom Paulom in svetovnim prvakom Gervonto Davisom.
    21. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP na mirnih vodah

    Uspešen dan v Milanu, Ostermanova dvakrat napredovala, Pikon že v finalu

    Na svetovnem prvenstvu kajakašev na mirnih vodah v Milanu so bili uspešni vsi štirje slovenski reprezentanti. Anže Pikon v petek za kolajno.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obsojen goljufije

    Pritožbeno sodišče v New Yorku razveljavilo polmilijardno kazen Trumpu

    Donaldu Trumpu so prisodili vrtoglavo kazen, ker je zaradi posojil močno napihnili vrednost nepremičnin v lasti podjetja Trump Organization.
    21. 8. 2025 | 17:46
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Jake Paul in Gervonto Davis

    Kontroverzni youtube zvezdnik se bo pomeril z aktualnim svetovnim prvakom

    V Atlanti je za 14. november napovedan boksarski dvoboj med spletnim zvezdnikom Jakom Paulom in svetovnim prvakom Gervonto Davisom.
    21. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo