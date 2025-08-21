Jorgić po novi drami v četrtfinale: Nisem rekel zadnje (VIDEO)

Brez drame ni šlo, a slovenski zvezdnik v namiznem tenisu Darko Jorgić potrjuje vse boljšo formo. V osmini finala turnirja WTT Smash v Malmöju je po petih nizih s 3:2 (3, 9, -2, -1, 5) premagal dobrega znanca, Japonca Šunsukeja Togamija. V petkovem četrtfinalu bo njegov tekmec Francoz Simon Gauzy ali Nemec Adrien Rassenfosse.

Že pred obračunom v osmini finala je Hrastničan napovedal, da proti Togamiju, s katerim sta zadnjič pomerila na turnirju v Ljubljani, ko je zmagal s 3:2, pričakuje še eno dramo. V prvem nizu ni prav nič dišalo po njej, saj je Jorgić, ki je na Švedskem sedmi nosilec, na svetovni lestvici pa je na devetem mestu, Japoncu prepustil le tri točke.

Tudi drugi niz je začel odlično, povedel s 4:0, toda po minuti odmora je Togami, 25. igralec sveta, začel igrati bolje. Že na peti točki je izid izenačil, pred končnico niza pa povedel z 9:8. Na srečo je Jorgić ohranil mirno glavo ter s prvo zaključno žogico tudi drugi niz rešil v svojo korist.

Darko Jorgić se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. FOTO: Črt Piksi

V tretjem in četrtem nizu je bilo vse v znamenju Togamija, ki je pred dvobojem v Ljubljani dobil zadnjih pet medsebojnih obračunov. Jorgić je v obeh nizih skupaj osvojil le tri točke, tako da je o četrtfinalistu odločal peti niz. V njem je Jorgić spet našel svojo igro, povedel s 3:1 in 5:1, ko pa je tekmecu pobegnil na 8:3, je prvič zadišalo po četrtfinalu. Visoke prednosti ni zapravil in se s prvo zaključno žogico uvrstil v drugi zaporedni četrtfinale turnirjev Smash. Prvič mu je to uspelo pred dobrim mesecem dni v Las Vegasu, kjer ga je nato premagal Kitajec Chuqin Wang.

»Prva dva niza sem taktično igral tako, kot sva se s trenerjem Matejem Mamutom dogovorila, žal pa sem bil v tretjem in četrtem preveč pasiven. Ves čas sem čakal na njegove napake, ki jih ni bilo, ob tem pa je izkoristil svojo hitrost in moč. Če mu daš samo malo prostora in mu pustiš dihati, te bo 'uničil', kar se je tudi zgodilo. Toda v petem nizu sem se vrnil k svoji igri, spet sem bil bolj agresiven, vedel sem, kaj in kako moram igrati, da ga premagam,« je po zmagi dejal Jorgić, ki bo šele zvečer vedel, kdo bo njegov nasprotnik v četrtfinalu.

»Vesel sem, da sem še drugič zaporedoma prišel tako daleč, vendar upam, da lahko pridem še dlje, če bom igral sproščeno, mirno, predvsem pa z glavo. S hrbtom za zdaj nimam težav in upam, da bo zdržal tudi v nadaljevanju turnirja. Ne glede na to, s kom bom igral, me čaka še ena težka tekma, kajti oba sta v odlični formi,« je še dodal Jorgić za Namiznoteniško zvezo Slovenije.