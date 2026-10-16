Darko Jorgić: Srečen sem, da sem sploh prišel med 16, boril sem se sam s seboj

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić po izpadu v osmini finala evropskega prvenstva ni skrival razočaranja. Priznal je, da na domačem turnirju nikakor ni našel pravega ritma in svoje najboljše igre.

»Lahko sem srečen, da sem sploh prišel med šestnajst. Na prvih dveh obračunih sem se boril sam s seboj, izvlekel sem se na škrge. Danes se žal ni izšlo,« je po porazu proti Francozu Leu De Nodrestu odkrito priznal Jorgić, ki se je od domačega evropskega prvenstva v Stožicah poslovil v osmini finala.

Četrti nosilec turnirja je tudi tretji dvoboj odigral v sedmih nizih, a se tokrat odločilni ni razpletel po njegovih željah. Francoz je slavil s 4:3, zadnji niz pa dobil z 11:9. Jorgić je v njem zaostajal že s 6:9 in se še poskušal vrniti, vendar preobrata ni dokončal.

Darko Jorgić se je lahko med dvobojem tudi veselil, a na koncu je bil srečnejši Francoz. FOTO: Martin Metelko/ETTU

»Mislil sem, da bi se morda še lahko vrnil. Verjetno je tako pomislila tudi dvorana, ko sem prišel z zaostanka 6:9. Toda znova nisem našel svojega ritma, nisem našel svoje najboljše igre. To me je stalo zmage in napredovanja,« je razmišljal Hrastničan.

Jorgić je na prvenstvo pred domačimi navijači prišel z visokimi pričakovanji, vendar je imel težave že v uvodnih dveh dvobojih, v katerih se je moral za napredovanje prav tako boriti vseh sedem nizov. Tokrat se mu je naporna pot skozi turnir končala, še preden bi se lahko vključil v boj za kolajne.

Darko Jorgić ni igral slabo, a tudi Francoz je bil izjemen. FOTO: Martin Metelko/ETTU

»To je šport, gremo naprej. Domače evropsko prvenstvo je zame končano. Vsekakor sem si želel več, ampak nasprotnik je bil boljši,« je športno priznal slovenski reprezentant.

V Stožicah so medtem že podelili prve kolajne. V konkurenci mešanih dvojic sta evropska prvaka postala Nemca Benedikt Duda in Nina Mittelham, ki sta v razburljivem finalu s 3:2 premagala Francoza Alexisa Lebruna in Charlotte Lutz. Odločilni peti niz sta dobila s 17:15.

Prvenstvo se bo v soboto nadaljevalo s četrtfinalnimi dvoboji posameznikov, zvečer pa bosta na sporedu še finala moških in ženskih dvojic.