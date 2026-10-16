Darko Jorgić izgubil v osmini finala, konec je sanj o kolajni

Slovenski namiznoteniški igralc Darko Jorgić je v osmini finala domačega evropskega prvenstva v Stožicah s 4:3 v nizih izgubil proti Francozu Leu De Normandu. Član TTC Schwalbe Bergneustadt, sicer 77. igralec na svetovni lestvici, je igral odlično in Jorgiću ni dopustil niti najmanjše napake. Hrastničan se je v sedmem nizu skorajda vrnil, tako pa je za slovenske igralce in igralke evropskega prvenstva konec z nekaj grenkega priokusa.

Prvi niz je bil napet, čeprav je Jorgić povedel s 4:0. De Nodrest se je nato vrnil na 5:3 in tudi 6:4, ujel pa ga je ob izidu 9:9. Naš zvezdnik je nato prikazal veliko izkušenj in z lepim bekend udarcem dobil prvi niz. V drugem je bil Francoz veliko boljši, vmes je povedel s 4:6, nato pa je navduševal z dobrimi potezami ter zmagal s 5:11.

Izenačen tretji niz

Začetek tretjega niza je bil izenačen na 2:2, a je Hrastničan nato igral imenitno in prednost povišal na 5:2. Nekaj časa je Jorgić držal tri točke prednosti pred 77. igralcem sveta, a je ta nato izenačil na 8:8. Tudi v nadaljevanju je De Nodrest delal precej malo napak in je imel ob izidu 8:10 prvo zaključno žogico za 1:2 v nizih.

Naš zvezdnik se ni dal in je prišel do izenačenja na 10, a je Leo de Nodrest tudi zaradi napak Jorgića ob servisih slavil z 12:10.

Vrnitev v četrtem nizu

Ob četrtem nizu so glasni postali tudi francoski navijači, ki so primarno v Stožice prišli podpirati brata Lebrun, a tudi de Nodrest je bil deležen izjemne podpore. Po izenačenju na 5:5 je Jorgić z odlično in zbrano igro prišel do izida 10:5 ter s tem do zaključne žogice za izenačenje. Po nekaj napakah je to izkoristil in izenačil na 2:2 v nizih.

V petem nizu je bil De Nodrest na začetku v napadu odličen, na srečo Darka Jorgića pa je storil tudi nekaj napak. Dolgo časa je držal pobudo nad našim tekmovalcem, zelo dober je bil predvsem ob tekmečevem servisu. Slovenec je dlje časa držal zaostanek dveh točk, a je bil Francoz vseeno boljši ob izidu 6:11, prednost v nizih je povišal na 2:3.

Šesti niz je Darko Jorgić začel odlično, v napadu je pokazal veliko kakovosti, vseeno pa je imel tudi De Nodrest večer življenja. Vseeno je v obrambi storil nekaj napak, zato je Jorgić povedel že na 8:4. Tudi do konca niza je bil zelo zanesljiv, z 10:8 je dobil predzadnji niz.

Sedmi niz za biti ali ne biti

A v sedmem nizu se je vse začelo znova. Vseh šest preizkušenj poprej je bilo pozabljenih, štelo je le še zadnje dejanje dvoboja. Začetek je bil v slogu celotnega obračuna zelo izenačen, z nekaj sreče pa je Francoz prišel že do treh točk prednosti ob izidu 4:1. Ko se je že zdelo, da bi se lahko Slovenec vrnil, je storil nekaj nenadzorovanih napak, De Nodrest pa je vodil s 6:2.

Darko Jorgić se ni predal. Po zaostanku s 5:8 se je vrnil na 9:9, v samem zaključku pa je Leo De Nodrest imel več sreče ter je zadnji niz dobil z 11:9, skupno pa je dvoboj dobil s 4:3.