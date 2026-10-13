Darko Jorgić ima na domačem prvenstvu veliko željo

Ljubljana med 11. in 18. oktobrom po kolesarskem gosti še eno veliko evropsko prvenstvo. V Stožice je namreč prišlo skoraj 300 najboljših namiznoteniških igralcev iz 45 držav, med glavnimi akterji pa bo vnovič tudi slovenski zvezdnik Darko Jorgić, s katerim smo se pogovarjali pred začetkom domačega evropskega prvenstva.

Hrastničan bo turnir začel kot četrti nosilec, pred njim so na evropski lestvici le francoska brata Félix in Alexis Lebrun ter Šved Truls Möregårdh.

Jorgić bo pred domačimi navijači napadel naslov, ki se mu je močno približal leta 2022 v Münchnu, ko je v finalu izgubil proti Nemcu Dangu Qiju in osvojil srebro. Letos bo v močnejši konkurenci zanj uspeh že uvrstitev v polfinale, a želje po kolajni ne skriva. Z Denijem Kožulom ga čaka tudi nastop med dvojicami, spregovoril pa je še o presenetljivi menjavi na trenerskem stolčku slovenske reprezentance tik pred evropskim prvenstvom.

V pogovoru je razkril, zakaj rad igra pred domačimi navijači, v kakšni formi je prišel v domovino, namignil pa je tudi, kakšnega rezultata si želi.