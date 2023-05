Darko Jorgić ne popušča: zanesljivo tudi prek Portugalca

4.

Spremljali smo v živo

/ Ackermannu srhljivka, Roglič na tleh, Geoghegan Hart zlomil nogo

Ravninska etapa od Camaioreja do Tortone je bila z 219 kilometri najdaljša in do zdaj najbolj srhljiva. Tao Geoghegan Hart je padel in končal v bolnišnici.