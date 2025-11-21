Darko Jorgić po porazu v Omanu ostal brez sklepnega turnirja sezonr

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je obstal v četrtfinalu turnirja WTT star contender v Omanu. Sedemindvajsetletni Hrastničan je po porazu proti 23-letnemu Rusu Vladimirju Sidorenku, 107. igralcu svetovne lestvice, ostal brez uvrstitve na zaključni turnir sezone najboljših 16 igralcev sveta.

Jorgić, sicer enajsti igralec sveta, je proti štiri leta mlajšemu ruskemu tekmecu izgubil z 1:3 v nizih.

Slovenec je na lestvici za uvrstitev na zaključni turnir, ki bo od 10. do 14. decembra v Hongkongu, na 17. mestu in bi moral danes zmagati, da bi ohranil možnosti za preboj na elitni turnir sezone, na katerem si je že pred turnirjem v Omanu mesto zagotovilo 13 igralcev.

Hrastničan bi si ne glede na nastope tekmecev mesto v Hongkongu zagotovil s finalom v Omanu.