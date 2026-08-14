Velik uspeh Darka Jorgića premagal je nekdanjega evropskega prvaka

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale močnega turnirja serije WTT Europe smash v švedskem Malmöju. Za preboj med osem najboljših je izločil Nemca Dimitrija Ovčarova. Po okoli 35 minutah je slavil s 3:1 v nizih.

Osemindvajsetletni Hrastničan je tako ponovil uspeh iz lanskega leta, ko je prav tako igral v četrtfinalu, a moral takrat priznati premoč Francozu Simonu Gauzyju, ki je slavil s 4:3 v nizih. Jorgić je še drugič to sezono premagal 37-letnega Ovčarova, potem ko je bil boljši že na tekmi svetovnega pokala v začetku aprila (4:1) v Macau.

Tokrat je slovenski as, sicer 15. na svetovni lestvici mednarodne zveze, po izidu 5:5 v prvem nizu pobegnil in si priigral neulovljivo prednost pri 10:5 in nato izkoristil tretjo žogico za zmago (11:7).

Nekdanji evropski prvak je imel lepo prednost, a Jorgić se ni predal

V drugem sta bila tekmeca precej izenačena, več zbranosti pa je ob koncu pokazal Nemec in pri 8:7 dosegel dve pomembni točki in izenačil dvoboj (11:8). Tudi tretji niz je bil sprva izenačen, Jorgić in Ovčarov sta bila poravnana pri 6:6, nato pa je sledil niz petih zaporednih točk Hrastničana za 2:1 v nizih.

Najbolj razburljiv je bil četrti del dvoboja. V njem je dvakratni evropski prvak med posamezniki (2013, 2015) povedel kar s 6:0, a to ni ustavilo Jorgića. Izenačil je pri 8:8, po izenačenju Ovčarova na 10:10 pa sta naslednji točki pripadli Slovencu za velik uspeh v Malmöju.

Pred sabo ima Jorgić veliko priložnost, da se na turnirju z nagradnim skladom 1,34 milijona evrov zavihti do polfinala. Njegov naslednji tekmec bo namreč na lestvici nižje rangirani Egipčan Omar Asar, ki se je prvič letos uvrstil v četrtfinale turnirja serije WTT smash.

Petintrideseti igralec svetovne lestvice je v tesnem obračunu s 3:2 v nizih premagal Danca Jonathana Grotha (59. ITTF). V glavnem delu žreba v Malmöju je od Slovencev igral tudi Deni Kožul, a v prvem krogu naletel prav na Jorgića. Slednji je proti dobremu prijatelju slavil s 3:1 v nizih.

Oba Slovenca sta združila moči tudi v konkurenci dvojic, kjer pa ju je ustavila domača naveza Kristian Karlsson/Anton Källberg s 3:2 v nizih. V dvojicah Jorgić in leto dni starejši Logatčan pilita formo za oktobrsko evropsko prvenstvo v Ljubljani.