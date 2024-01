Darko Jorgić se je rešil za polfinale

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na dobri poti, da še tretjič zapovrstjo osvoji turnir najboljših 16 igralcev. Prvi dan turnirja v švicarskem Montreuxu je dobil oba dvoboja in se uvrstil v polfinale.

Hrastničan je najprej s 4:2 premagal Portugalca Joaa Garalda, po treh nizih je zaostajal z 1:2, nato pa je bil z enakim izidom boljši še od Šveda Antona Kallberga, tudi v tem dvoboju se je reševal v zadnjih dveh nizih.

V nedeljo se bo v polfinalu meril z zmagovalcem dvoboja med Portugalcem Marcosom Freitasom in Nemcem Dang Quijem, ki sta ob bratih Lebrun v zadnjem času njegova največja evropska tekmeca.

Jorgić je igral v prvem četrtfinalnem paru, pred tem pa v 1/16 in osmini finala presenečenj ni bilo, v konkurenci so do četrtfinala bili še vsi favorizirani tekmovalci.