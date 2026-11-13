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Drugo

Nov velik uspeh slovenskega judoista, ki je v formi kariere

V tekmi za born je z metom za vazari ugnal Nemca Maximiliana Heyderja. Letos je bil tretji že na grand slamu v Budimpešti.
David Štarkel do novega velikega uspeha. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
David Štarkel do novega velikega uspeha. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Ru.
13. 11. 2026 | 18:36
2:14
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Judoist David Štarkel je na veliki nagradi v Zagrebu v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto kolajno. V odločilni borbi je z metom za vazari ugnal Nemca Maximiliana Heyderja.

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Izkušeni 30-letni slovenski reprezentant je dosegel drugi največji uspeh v karieri, potem ko je bil letos že bronast na grand slamu v Budimpešti. A pot do zmage nikakor ni bila lahka. V hudi borbi za gard in ugodnejši položaj pri metu je Štarkel že kmalu prejel kazen. V taktični borbi je do odločilne akcije, v kateri je Slovenc izvedel sumi-gaeshi oz. met preko sebe, prišlo 46 sekund pred koncem.

Kako tesno je bilo, potrjuje tudi podatek, da je sodnik trenerja Gregorja Broda poslal na tribuno, ker je slednji preveč glasno želel pomagati slovenskemu tekmovalcu. Tekmovalec Impola je v Zagrebu najprej ugnal Belgijca Olivierja Naerta, Nizozemca Barta Welinga in v četrtfinalu tudi Savdijca Abdulrahmana Alsaiarija, ki je pred tem ugnal prvopostavljenega Brazilca Michela Augusta.

Po polfinalu se je moral še enkrat več prikloniti Kazahstancu Amanu Bakitžanu, ki je štajerskega tekmovalca ugnal letos na svetovnem prvenstvu v Bakuju, na začetku leta pa tudi na grand slamu v Parizu. V finalu je srebrni z olimpijskih iger v Tokiu Yung Wei Yang iz Tajvana po več kot sedmih minutah podaljška ugnal Bakitžana.

Na delu še več slovenskih borcev

Drugo bronasto kolajno je osvojil nosilec dveh olimpijskih odličij Francoz Luka Mkheidze. V soboto in nedeljo bodo v Zagrebu nastopili še Kaja Kajzer Žabkar (kategorija do 63 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Nace Herkovič, Igor Tsurkan (oba do 81 kg) ter Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg).

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