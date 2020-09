Debevca, Čopa in Špika še vedno združuje šport

V Sydneyju najmlajši, zdaj ...

Iztok Čop se ukvarja s prodajo veslaške opreme. FOTO: Jure Eržen/Delo

S Špikom se redko vidita

Luka Špik kot osebni trener dela v Londonu in je še vedno ponosen na svoja odličja. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljana –intudi 20 let potem, ko so 23. septembra 2000 v Sydneyju osvojili prve zlate olimpijske kolajne za samostojno Slovenijo, še vedno povezuje šport. Strelec Debevec kot edini iz trojice še vedno tekmuje, pred dvema letoma je postal svetovni prvak in še vedno upa, da se bo uvrstil na olimpijske igre v Tokiu leta 2021.»Še vedno sem v službi kot vrhunski športnik v vojski. Pa da ne bo kdo misli, da so to nekakšne zasluge za nekdanje dosežke. Po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije sem še vedno uspešen in imam svetovni razred. Poslušal bom priti tudi na OI prihodnje leto na Japonskem. Letvica je postavljena zelo visoko in imam zelo majhne možnosti. Ampak dokler so, bom cilj poskušal doseči,« je izpostavil 57-letni Debevec.Na OI pred dvajsetimi leti je bil najmlajši na zmagovalnem odru. »Že dolga leta pa sem najstarejši na strelski črti, čeprav je vsako leto težje, saj prihajajo mlajši. Vesel in ponosen sem, da praznik športa obeležujemo na dan, ko sem osvojil olimpijsko zlato in so naši dosežki iz Sydneyja pri odločitvi za državni praznik poenotili naše poslance,« je poudaril Debevec.Že trideset let ima tudi trgovino s strelskimi pripomočki, ki je vodi njegova žena Metka. Planinarjenje pa je od mladosti njegov zelo resen hobi, kot pravi, tudi zato, ker je pisan na kožo njegovega značaja. »Ves čas moraš biti zbran. Dolgotrajna zbranost je potrebna, da prideš stopinjo po stopinjo do vrha. Podobno kot v mojem strelskem športu.«Na OI je Debevec po zlatu v Avstraliji osvojil še dve bronasti kolajni leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu. Le nekaj ur pred njegovim prvim mestom v Sydneyju sta do olimpijskega zlata priveslala zdaj 48-letni Čop in 41-letni Špik.»Veliko bolj racionalno dojemam vse, kar se je dogajalo na OI leta 2000 in tudi dogajanje po tem uspehu. Priložnosti za obujanje spominov ponovno pridejo ob takih trenutkih, kot je današnji, ko obeležujemo dan športa. Še vedno se dobro dobro spominjam vseh napornih priprav in tudi stresnih trenutkov med tekmo, ki se je sicer izjemno dobro razpletla. Z Luko se redko vidiva. Včeraj pa sva imela čas za pogovor. Vesel sem, ker razumeva drug drugega in nimava nobenih obžalovanj,« je pojasnil Čop. Pred leti je bil tudi podpredsednik OKS. Ima podjetje, ki se ukvarja s prodajo veslaške opreme in je športni direktor pri enem od proizvajalcev veslaških čolnov.V Barceloni leta 1992 je Čop skupaj zs tretjim mestom v dvojcu brez krmarja priboril prvo olimpijsko kolajno za samostojno Slovenijo. V svoji bogati karieri je osvojil skupaj štiri olimpijska odličja, preostale s Špikom v dvojnem dvojcu, poleg zlata še srebro leta 2004 v Atenah in bron leta 2012 v Londonu.»Slovenija je zelo uspešna športna nacija. Praznik je le neka potrditev za športnike in za vse ljudi, ki so športni navdušenci. Nacija, ki je bila dobra v športu, je uspešna tudi na drugih področjih. Če imaš kondicijo, si uspešen tudi v šoli, v poslu in na drugih področjih. Eno gre z roko v roki z drugim. Gibanje pa je pomembno tudi za zdravje,« je ob prazniku športa dejal Špik, ki je zdaj osebni trener in dela v Londonu.