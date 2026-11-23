Četudi slovenska ženska teniška reprezentanca ob koncu tedna v tradicionalnem novembrskem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) v Velenju ni nastopila v najmočnejši zasedbi, brez Kaje Juvan in Veronike Erjavec, je prepričljivo opravila (s 4:0) z Indonezijo. Resda je bila tudi ta zdesetkana, brez svoje udarne igralke Janice Tjen (60. na lestvici WTA), a naši vrsti je bil tokrat naklonjen žreb, kazalo ga je izkoristiti. Zvezna kapetanka Maša Zec Peškirič ni skrivala zadovoljstva ob razpletu. Slovenija si je tako že četrtič v petih letih priborila obstanek v elitni svetovni skupini, torej med 15 najboljšimi državnimi reprezentancami teniških igralk, aprila prihodnje leto se bo v dvoboju za uvrstitev na prestižni septembrski finalni turnir pomerila z eno od selekcij. Kot ponavadi bodo pri ...