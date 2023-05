Denarja za športno infrastrukturo bo dovolj

Gospodarski minister Matjaž Han je po srečanju s slovenskimi župani v Velenju v izjavi za medije ocenil, da bo denarja za športno infrastrukturo dovolj. Razpisi za športno infrastrukturo bodo ciljni z namenom omogočiti vsem otrokom ukvarjanje s športom, tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Kot je dejal Han, bo tako v naslednjih petih letih na voljo 150 milijonov evrov, od tega bodo letos za športno infrastrukturo namenili 11 milijonov evrov. Poudaril je tudi, da si ministrstvo želi podpreti 100 projektov, se pa s svojo ekipo zaveda, da bodo potrebe občin večje od trenutno razpoložljivih sredstev.

Letošnjih 11 milijonov evrov po mnenju Hana ni malo - to je več kot podvojitev letnih sredstev, ki jih je država v ta namen dala v zadnjih dveh letih. Lani je država namreč v športno infrastrukturo vložila pet milijonov evrov, leto prej pa celo milijon evrov manj. Po ministrovih besedah bodo pri delitvi denarja sodelovali s panožnimi športnimi zvezami, z olimpijskim komitejem in lokalnimi skupnostmi. »Glede na to, da je gospodarsko ministrstvo letos prevzelo tudi področje športa, in da je kar nekaj denarja namenjenega za športno infrastrukturo, smo želeli županom predstaviti svoja razmišljanja o vlaganjih v to infrastrukturo. Od županov pa smo želeli slišati, kaj so potrebe Slovenije na področju športa,« je še dejal Han.

Velenjski župan Peter Dermol pa je v izjavi za medije povedal, da gre za dva sklopa vlaganj v športno infrastrukturo. Prvi se nanaša na zunanje športne površine, torej igrišča in športne objekte na prostem, drugi sklop pa zajema zaprte športne objekte, za katere je možno pridobiti sofinanciranje v višini do največ 250.000 evrov. Meni tudi, da so občine zadovoljne z načrtom vlaganj pristojnega ministrstva v športno infrastrukturo, čeprav so v posameznih občinah tudi želje po novogradnjah. Zato bo po njegovem treba v prihodnje razmisliti, na kakšen način financirati te novogradnje.

Dermol je tudi dejal, da se velenjska občina zaveda izjemnega pomena športne dejavnosti za zdravo, zadovoljno in kakovostno življenje. Prav s tem namenom izvaja številne projekte, ki spodbujajo športne dejavnosti. Eden izmed večjih projektov je nov športni objekt Urbani park. V prvi fazi bodo zgradili dve igrišči za ulično košarko, 2000 kvadratnih metrov velik skejt-park in servisni objekt. Za nadaljevanje projekta oziroma izgradnjo balvanske dvorane za športno plezanje pa bi potrebovali tudi državno sofinanciranje. Tako se Dermol nadeja, da bi od gospodarskega ministrstva, če bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, pridobili 250.000 evrov, celotno naložbo v Urbani park pa je ocenil na dva milijona evrov.