Denarni tepih za športno Slovenijo

Vlada bo prerazporedila dodatnih 2,8 milijona evrov, s čimer bo letos za šport na voljo nekaj nad 41 milijonov sredstev iz državnega proračuna, je rekordno vsoto sredstev v zgodovini Slovenije na seji državnega strokovnega sveta za šport izpostavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Julija bo na voljo okrog 11 milijona za okrog 100 projektov za sofinanciranje športnih objektov na lokalni ravni. Prednost v razpisu bodo imele tiste občine, ki več vlagajo v šport. Židan je izpostavil tudi, da je vlada namenila dodatni denar tudi za letošnji Olimpijski festival evropske mladine (Ofem) v Mariboru, da se ne bi ponovila odpoved zimske univerzijade 2013.

Državni sekretar je napovedal spremembo zakonodaje, po kateri v zadnjem desetletju vlada najprej odobri financiranje velikih športnih prireditev, a se morajo nato športne zveze prijaviti za izvedbo, preden dobijo sredstva. Želja je, da bi bila vsako leto na voljo določena vsota za izvedbe velikih mednarodnih dogodkov, saj sredstva zanje sedaj niso že vnaprej zagotovljena.

Člani sveta so potrdili dopolnitev pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov in dokument Športne panoge z večjimi telesnimi obremenitvami. Predlagali so, da Olimpijski komite Slovenije (OKS) objavi preprosta navodila za preventivne zdravstvene preglede športnikov.