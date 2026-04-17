Deni Kožul izgubil v finalu: Težko si kaj očitam

V finalu namiznoteniškega turnirja WTT Feeder v Havirovu je slovenski državni prvak Deni Kožul ostal praznih rok proti Jutu Kizukuriju. Japonski igralec, ki se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij, je zmagal s 3:0 (11, 8, 11).

Devetindvajsetletni Logatčan bi se lahko z nekaj več sreče veselil tudi zmage. V prvem nizu je prvi prišel do zaključne žoge, nato pa je svojo drugo izkoristil štiri leta mlajši Kizukuri. Zelo blizu uspeha je bil Kožul tudi v drugem nizu, ko je vodil že z 8:4, a je Japonec z delnim izidom 7:0 povedel z 2:0 v nizih.

Tudi v tretjem nizu je bil Slovenec v vodstvu, saj je na sredini niza povedel s 7:4, vendar ga je Kizukuri ujel pri sedmi in nato še pri osmi točki. Japonec je prišel do dveh zaključnih žog, na koncu pa izkoristil četrto.

Logatčan je bil vseeno zadovoljen.

»Lahko bi se razpletlo tudi drugače. Spet sem v prvem nizu vodil in imel zaključne žoge, a jih nisem izkoristil. Nato sem imel prednost tudi v drugem nizu pri 8:4 in v tretjem pri 7:4. Največ težav mi je povzročal njegov servis. Dobro je čakal na vsako žogo in bil pripravljen tudi na kratke, enostavne rešitve, tako da je na svoj servis igral skoraj brez napak. To mi je povzročalo precej pritiska, zato sem moral tudi sam več tvegati na svojem servisu,« je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Kožul, ki pa je vseeno zelo zadovoljen s turnirjem.

»Težko si kaj očitam, mislim, da sem odigral dober turnir. Pomembnih je teh 90 točk, ki sem jih osvojil. Z igro sem lahko zadovoljen, na zmago na turnirju pa bo očitno treba še malo počakati. Verjamem, da lahko s takšnim pristopom in igro kmalu naredim tudi ta korak. Gremo naprej, borbeno tudi na Slovaškem, ker bom igral naslednji teden,« je še dodal Logatčan.