Deni Kožul izgubil v finalu: Težko si kaj očitam

Slovenski namiznoteniški igralec je na turnirju v Havirovu igral odlično, naposled pa je v finalu moral premoč priznati favoriziranemu Japoncu.
Deni Kožul je v finalu klonil proti japonskemu tekmecu. FOTO: Worldtabletennis.com
M. Ru., STA
17. 4. 2026 | 21:42
V finalu namiznoteniškega turnirja WTT Feeder v Havirovu je slovenski državni prvak Deni Kožul ostal praznih rok proti Jutu Kizukuriju. Japonski igralec, ki se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij, je zmagal s 3:0 (11, 8, 11).

image_alt
Kožul med četverico

Devetindvajsetletni Logatčan bi se lahko z nekaj več sreče veselil tudi zmage. V prvem nizu je prvi prišel do zaključne žoge, nato pa je svojo drugo izkoristil štiri leta mlajši Kizukuri. Zelo blizu uspeha je bil Kožul tudi v drugem nizu, ko je vodil že z 8:4, a je Japonec z delnim izidom 7:0 povedel z 2:0 v nizih.

Tudi v tretjem nizu je bil Slovenec v vodstvu, saj je na sredini niza povedel s 7:4, vendar ga je Kizukuri ujel pri sedmi in nato še pri osmi točki. Japonec je prišel do dveh zaključnih žog, na koncu pa izkoristil četrto.

Logatčan je bil vseeno zadovoljen. FOTO: Worldtabletennis.com
Logatčan je bil vseeno zadovoljen. FOTO: Worldtabletennis.com

»Lahko bi se razpletlo tudi drugače. Spet sem v prvem nizu vodil in imel zaključne žoge, a jih nisem izkoristil. Nato sem imel prednost tudi v drugem nizu pri 8:4 in v tretjem pri 7:4. Največ težav mi je povzročal njegov servis. Dobro je čakal na vsako žogo in bil pripravljen tudi na kratke, enostavne rešitve, tako da je na svoj servis igral skoraj brez napak. To mi je povzročalo precej pritiska, zato sem moral tudi sam več tvegati na svojem servisu,« je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Kožul, ki pa je vseeno zelo zadovoljen s turnirjem.

»Težko si kaj očitam, mislim, da sem odigral dober turnir. Pomembnih je teh 90 točk, ki sem jih osvojil. Z igro sem lahko zadovoljen, na zmago na turnirju pa bo očitno treba še malo počakati. Verjamem, da lahko s takšnim pristopom in igro kmalu naredim tudi ta korak. Gremo naprej, borbeno tudi na Slovaškem, ker bom igral naslednji teden,« je še dodal Logatčan.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Kožul med četverico

Naš namiznoteniški igralec se je dobro odrezal na turnirju oznake WTT na Češkem.
16. 4. 2026 | 21:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Ozdravljeni Jorgić spet okusil slast zmage

Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju. V sredo ga čaka težko delo.
31. 3. 2026 | 09:52
Preberite več
Premium
Nedelo
Žiga in Dejan Šeško

Zmaga v Melbournu za starša še večja odgovornost, da Žiga ostane realen

Z očetom zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v tenisu o športni zgodbi družine Šeško iz Hrastnika, ki je na odločilni prelomnici.
Grega Kališnik 6. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Obisk v Moskvi

Za Janšo je neprijetno, če Stevanovića v tujini označujejo za »idiota«

Predsednik državnega zbora želi po Karlu Erjavcu nadaljevati tradicijo tesnih diplomatskih vezi med Ljubljano in Moskvo
Uroš Esih 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Grozljiva nesreča

Kamen iz soteske Vintgar ji je uničil življenje, turistka zdaj hoče pol milijona

Madžarka Klára Erika Lipcsei je prepričana, da za varnost ob njenem obisku soteske ni bilo dobro poskrbljeno.
Aleksander Brudar 17. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogajanja

Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
Preberite več
VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Po dvoboju jo je vprašala: Le kaj za vraga počneš? In zavrnila stisk roke

Kaja Kajzer s stisnjenimi zobmi in solzami v očeh do petega mesta na evropskem prvenstvu v judu. Razočarana in jezna, ker bi si zaslužila kolajno.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 4. 2026 | 23:04
Preberite več
Šport  |  Drugo
Havirov

Deni Kožul izgubil v finalu: Težko si kaj očitam

Slovenski namiznoteniški igralec je na turnirju v Havirovu igral odlično, naposled pa je v finalu moral premoč priznati favoriziranemu Japoncu.
17. 4. 2026 | 21:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Nova grožnja

Ameriški mediji: ZDA naj bi pripravljale napad na Kubo

Ameriški analitiki ugibajo, da se bo predsednik ZDA Donald Trump po morebitnem koncu vojne proti Iranu odločil za napad na Kubo.
17. 4. 2026 | 21:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Swansea

Žana Vipotnika si želi cela Evropa, snubi ga tudi Mourinho

Slovenski napadalec je med najbolj vročimi nogometaši na stari celini. V svojih vrstah bi si ga želel vsak trener, a ekipe bodo zanj morale pošteno seči v žep.
17. 4. 2026 | 21:25
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ključarovci

Varno so detonirali eksploziv, evakuirani sosedje že doma

Regionalna cesta mimo »napadenega« bankomata je bila zaprta 18 ur.
17. 4. 2026 | 20:04
Preberite več
Novice  |  Svet
Nova grožnja

Ameriški mediji: ZDA naj bi pripravljale napad na Kubo

Ameriški analitiki ugibajo, da se bo predsednik ZDA Donald Trump po morebitnem koncu vojne proti Iranu odločil za napad na Kubo.
17. 4. 2026 | 21:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Swansea

Žana Vipotnika si želi cela Evropa, snubi ga tudi Mourinho

Slovenski napadalec je med najbolj vročimi nogometaši na stari celini. V svojih vrstah bi si ga želel vsak trener, a ekipe bodo zanj morale pošteno seči v žep.
17. 4. 2026 | 21:25
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ključarovci

Varno so detonirali eksploziv, evakuirani sosedje že doma

Regionalna cesta mimo »napadenega« bankomata je bila zaprta 18 ur.
17. 4. 2026 | 20:04
Preberite več
