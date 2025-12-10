Devet desetletij slovenskega šaha, prihodnost je na mladih mojstrih

Šahovska zveza Slovenije je s sobotno svečano akademijo na Ljubljanskem gradu obeležila častitljiv jubilej – 90-letnico delovanja. Ob uvodu predsednika ŠZS Dušana Mesa sta zbrane šahistke in šahiste, šahovske delavce, podpornike in ljubitelje igre med drugim nagovorila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič. Bogat program je temeljil na povezavi med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ene od najstarejših športnih zvez v Sloveniji.