Deževna finska sobota izstrelila slovenskega asa na vrh

Danes mineva natanko 30 let od velikega poglavja v sijajni veslaški zgodbi Iztoka Čopa. Takrat, 26. avgusta 1995, je namreč v Tampereju na Finskem osvojil naslov svetovnega prvaka med enojci. Kako to, da ni nastopil v dvojcu z Denisom Žvegljem kot vedno dotlej na velikih tekmovanjih? Kdo so bili favoriti finala v Tampereju, kako je bilo z izkušnjami posameznih veslačev? Kaj je dejal Iztok Čop po zmagoslavju in zakaj je moral slovensko športno javnost pomiriti trener Miloš Janša? Kakšna je bila pot našega šampiona v nadaljevanju kariere?