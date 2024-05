Lia Apostolovski preskočila 1,91 za bron, Čeh šele sedmi

Lia Apostolovski je s svojim izidom sezone 1,91 m v skoku v višino zasedla tretje mesto na atletski diamantni ligi v Marakešu. Na najprestižnejši seriji svetovnih mitingov v Maroku je bila Tina Šutej šesta v skoku s palico (4,45 m), sedma pa sta bila Kristjan Čeh v metu diska (64,64 m) in Anita Horvat v teku na 800 m (2:01,38).

Srbkinja Angelina Topić, tretja na prejšnjem EP na prostem, je z 1,98 m popravila svoj državni rekord in zmagala v skoku v višino. Za zmagovalko prejšnjega diamantnega mitinga v Katarju, kjer je bila Lia Apostolovski četrta, je bila druga Nemka Christina Honsel (1,91 m).

Apostolovska je 1,75, 1,81 in 1,87 m zmogla v prvih skokih. Letvico na 1,91 m je prvič podrla, tedaj je bila uspešna Honselova in je prevzela vodstvo. Po drugem in uspešnem skoku na tej višini je bila druga Ljubljančanka skupaj s Topićeva.

Nato so letvico postavili na višino osebnega rekorda slovenske predstavnice, 1,95 m. Le še tri tekmovalke so bile tedaj v boju za zmago, prva je bila uspešna Topićeva. Honselova je bila tedaj druga in je tako kot tretja Apostolovska nato letvico trikrat podrla.

Topićeva je bila za konec tretjič uspešna na 1,98 m za nov srbski rekord. Nato je nadaljevala na dveh metrih, magične meje pa ji ni uspelo preskočiti.

Z 1,87 m je bila četrta nekdanja svetovna mladinska prvakinja Morgan Lake iz Velike Britanije. Bila je četrta tudi lani na SP na prostem in šesta marca letos na dvoranskem SP v Glasgowu, kjer je do brona prišla Lia Apostolovski, tokrat najboljša v slovenski četverici v Maroku.

Angelica Moser je s 4,73 m zmagala v skoku s palico. Švicarka je leta 2021 v poljskem Torunu na dvoranskem EP edina premagala Šutejevo. Druga je bila Italijanka Roberta Bruni (4,65 m), tretja Grkinja Aikaterini Stefanidi (4,55 m), nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja.

Šutejeva, lastnica štirih medalj na velikih tekmah v zadnjih letih, je bila prvič uspešna na 4,30 m, drugič na 4,45, na 4,55 m pa je letvico podrla v vseh treh poskusih in ni ostala med četverico, ki se je še merila za zmago.

V metu diska je prepričljivo zmagal Litovec Mykolas Alekna, svetovni rekorder in evropski prvak je vrgel 70,70 m v četrti seriji. Drugi je bil Avstralec Matthew Denny (67,74 m), ki je lani s predzadnjim metom finala preprečil Čehu končno diamantno zmago. Tretji je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,49 m).

Čeh je v prvem poskusu ostal brez veljavnega izida, tako kot tudi v drugem, ko je vodstvo z 69,94 m prevzel Alekna. Slednji je tudi ostal praznik rok v uvodni seriji. Po njej je bil prvi Avstralec Denny 67,74 m, v drugi se mu je na tretjem mestu povsem približal Stahl s 67,49 m.

Čeh je s 64,64 m v tretji seriji prišel zanj le na šesto mesto in dobrega pol metra ga je ločilo od devetega mesta, na katerem ne bi imel več preostalih treh metov na tekmi. Pred njim sta bila še četrti Jamajčan Traves Smikle (66,04 m) in Litovec Andrius Gudžius (64,91 m), nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017).

Ptujčan je tudi v četrti in peti seriji ostal brez izida, na šestem mestu ga je prehitel še Jamajčan Fedric Dacres s 65,05 m v peti seriji. Čeh tako v šesti seriji ni bil med tremi, ki so odločali o razvrstitvi na zmagovalnem odru, za najslabši izid na velikih mitingih v zadnjih letih, prva trojica pa je tudi po zadnjih metih ostala nespremenjena.

Horvatova je osvojila prvi točki v diamantni ligi v sezoni. Čeprav ji je na koncu nekoliko zmanjkalo moči, pa je prišla do sedmega mesta. Z izidom sezone na svetu je slavila Južnoafričanka Prudence Sekgodiso (1:57,26).

Ta je presenetila pred tekmo favorizirano Habitam Alemu (1:57,70). Etiopijka je bila šesta na OI v Tokiu in mesto višje marca letos na dvoranskem SP v Glasgowu.