Diethart preskočil Schlierenzauerja in si nato samozavestno povrtal po nosu (VIDEO)

Sonožno preskočil kar 152 centimetrov

Avstrijski skakalni zvezdnikje pred kratkim kolegom prek družbenih omrežij poslal izziv 3.0. Pri tem se je posnel, kako je na balkonu iz počepa preskočil letvico na višini devetih drugo na drugo postavljenih Red Bullovih pločevink (131 cm) in elegantno pristal.Zmagovalcu 53 tekem za svetovni pokal, s katerimi na večni lestvici kraljuje na vrhu pred legendarnim Fincem(46), ni bilo treba dolgo čakati na odgovor. Izziv 30-letnega Tirolca, ki se lahko pohvali še s številnimi kolajnami z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, je sprejel njegov športno upokojeni rojakČeprav je 28-letnik iz Michelhausna v Spodnji Avstriji, ki je zaslovel pozimi 2013/14, ko je povsem nepričakovano v svojo korist odločil novoletno turnejo, že pred dvema letoma uradno končal svojo športno pot, je ohranil svojo eksplozivno moč, ki ga je krasila že med kratko kariero.S krajšim zaletom je namreč sonožno preskočil kar 152 centimetrov. Zatem se je Diethart postavil ob letvico in si povrtal po nosu, s čimer je želel verjetno »Schlirieju« pokazati, kako zlahka je opravil njegov izziv.Odzval se je še en nekdanji vrhunski smučarski skakalec, in sicer poljski šampion, ki je prav tako preskočil letvico na devetih Red Bullovih pločevinkah. Vendar s to razliko, da si je pri tem pomagal s »pručko«. »Gregor, hvala za izziv, toda vedeti moraš, da sem že star mož,« se je pošalil 42-letnik iz Visle.