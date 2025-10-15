Diplomirana profesorica delila lekcije na tatamiju

V nadaljevanju preberite:

Nagrada za najboljšo slovensko judoistko leta 2025 je prejkone že oddana. Olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški, ki si je letos vzela premor in se še odloča glede svoje prihodnosti, bo na vrhu točkovanja najverjetneje nasledila Metka Lobnik. Neustrašna Štajerka, ki že vso sezono niza vrhunske uvrstitve, se je izkazala tudi na turnirju za veliko nagrado v Limi, na kateri si je včeraj v šampionskem slogu izbojevala zlato lovoriko.

»Uspeha sem seveda zelo vesela, toliko bolj pa sem srečna zaradi zmage nad nasprotnico, proti kateri sem doslej izgubljala,« je bila dobro razpoložena Lobnikova, ki je na poti do odmevnega prvega mesta v kategoriji do 78 kilogramov prepričljivo premagala štiri tekmice ...