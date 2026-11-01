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Drugo

Dirkači se jezijo, Trumpova vojna lahko odloči naslov prvaka

Po zmagi v Maleziji ima vodilni Marc Marquez 44 točk naskoka. Poškodovani tekmec želi v Lusail, dirkači pa zahtevajo varnostna zagotovila.
Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP
Galerija
Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP
Nejc Grilc
1. 11. 2026 | 10:00
1. 11. 2026 | 10:11
5:40
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Zmaga Marca Márqueza v Maleziji je poškodovanemu najbližjemu zasledovalcu Jorgeju Martínu prinesla novih 25 točk zaostanka. Dirkač Ducatija je v Sepangu slavil pred Pedrom Acosto in bratom Álexom Márquezom ter prednost pred rojakom Martinom, ki je poskus vrnitve po zlomu zapestja opustil pred kvalifikacijami, povišal na 44 točk. Znova želi nastopiti prihodnji konec tedna v Katarju, kamor del dirkačev zaradi vojne v regiji ne želi brez dodatnih varnostnih zagotovil.

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Márquez ima po zmagi 399 točk, Martín ostaja pri 355. Po Maleziji so na sporedu še trije dirkaški konci tedna, na sprintih in glavnih dirkah pa je na voljo skupaj 111 točk. Po Katarju sledita Portugalska 22. novembra in zaključek sezone v Valencii 29. novembra.

Martín si je zapestje zlomil ob padcu na sprintu na Phillip Islandu pred dobrim tednom. V Maleziji je v petek opravil dvanajst krogov na prvem treningu in še nekaj popoldne, nato je poskusil tudi v soboto. Zaradi bolečin in pomanjkanja moči pri zaviranju je skupaj z ekipo Aprilie sklenil končati dirkaški konec tedna.

»Ni mi treba razmišljati o prvenstvu. Morda ga lahko osvojim, toda zame je že izgubljeno,« je povedal svetovni prvak iz leta 2024. »Vsekakor se bom boril do konca. Ne le zase, saj sem navsezadnje že prvak, temveč za svojo ekipo in svoje ljudi. Boril se bom do konca in znova poskusil v Katarju. Sicer bi ostal doma in počival.«

Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP
Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP

Na motociklu je sprva lahko vozil skoraj brez bolečin, toda poškodovana roka ni dopuščala ponavljanja obremenitev. »Zdelo se mi je, da lahko vozim skoraj brez bolečin, vendar morda le en krog. Nato so se pojavile močne bolečine, nisem mogel biti konstanten. Ko smo pogledali čase in moje predstave, smo se odločili, da se ustavimo in počakamo,« je opisal 28-letni Španec.

»Skupaj z ekipo smo ocenili, da je napor prevelik za nadaljevanje, pridobiti pa ne moremo ničesar. Zelo težko bi bilo osvojiti že eno samo točko,« je pojasnil Martín, ki je v Sepang pripotoval z majhnim zaostankom 10 točk za Marquezom. Na sobotnem sprintu jih je izgubil devet, na nedeljski dirki še 25.

Zahtevajo tudi načrte za evakuacijo

Naslednja dirka bo 8. novembra v Katarju, kamor bi morala karavana odpotovati že aprila. Zaradi vojne v Iranu, ki pod varnostni vprašaj postavlja celotno regijo, so jo prestavili na november, del dirkačev pa pred potjo na Bližnji vzhod zahteva dodatna zagotovila, med njimi podrobnosti o evakuacijskih načrtih in zavarovanju, saj je ozračje v zadnjih tednih spet bolj napeto. Vodstvo tekmovanja se je v nedeljo zjutraj v Maleziji sestalo z ekipami in potrdilo načrtovano izvedbo dirke v Lusailu.

Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP
Naslova prvaka Marquez še ni osvojil, je pa s 44 točkami naskoka zelo blizu temu dosežku, že svojemu osmemu v razredu moto gp. Foto Mohd Rasfan/AFP

VN Malezije, Sepang – motoGP: 1. Marc Márquez (Špa, Ducati) 40:14,236; 2. Pedro Acosta (Špa, KTM) +4,172; 3. Álex Márquez (Špa, Ducati) +5,955; 4. Ai Ogura (Jap, Aprilia) +6,759; 5. Enea Bastianini (Ita, KTM) +10,896; 6. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) +11,259. 

Skupni seštevek: 1. M. Márquez 399 točk; 2. Jorge Martín (Špa, Aprilia) 355; 3. Bezzecchi 332; 4. Acosta 295; 5. Ogura 278; 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 265; 7. Raúl Fernández (Špa, Aprilia) 236; 8. Á. Márquez 197; 9. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 173; 10. Bastianini 134.

»Po pregledu najnovejših informacij, uradnih zagotovil države Katar in neodvisnih ocen, ki so nam trenutno na voljo, nismo prejeli informacij, ki bi upravičevale spremembo trenutnih načrtov za dogodek,« je sporočil predstavnik prvenstva. Pri presoji so upoštevali tudi informacije prirediteljev, pristojnih veleposlaništev in neodvisnih strokovnjakov.

»Razmere bomo še naprej pozorno spremljali in ostali v rednem stiku z vsemi pristojnimi oblastmi in deležniki. Odločitve te vrste morajo temeljiti na najnovejših dejstvih, nasvetih uradnih virov in razpoložljivih strokovnih ocenah. Če se bo ocena spremenila, bomo ustrezno ukrepali,« so dodali. Sestanka se je udeležilo tudi združenje ekip IRTA, ki sodeluje pri usklajevanju logistike v prvenstvu.

Katar je zagotovil, da ekipe ob zaostritvi razmer ne bodo obtičale v državi. Ducati in aprilia sta pot potrdila, yamaha pa je po informacijah še čakala na navodila po opozorilu japonske vlade pred nenujnimi potovanji v državo. Za prihod dirkačev so odgovorne ekipe, o morebitnih kaznih za tiste, ki ne bi pripotovali, pa bi odločala Mednarodna motociklistična zveza (FIM).

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