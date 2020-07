Dirkači formule 1 z Masijem komunicirajo le prek računalnikov

Ljubljana – V Spielbergu so minulo nedeljo uspešno pod streho spravili uvodno letošnjo dirko v formuli 1, pri čemer so vsi po vrsti dosledno upoštevali stroge varnostne ukrepe proti širitvi novega koronavirusa. Na Red Bullovem Ringu so že danes spet zabrneli motorji v kraljici motošporta, na tamkajšnji stezi bo pojutrišnjem (15.10) še velika nagrada Štajerske.Spielberg je tako še naprej država znotraj države. Na prizorišču dirke formule 1 veljajo namreč drugačna pravila kot v preostalem delu Avstrije. Naši severni sosedi na koronavirusni lestvici ostajajo na 57. mestu najbolj okuženih držav na svetu. V zadnjem obdobju ...