Diši po kolajni: Slovenija stopnjuje formo, prihaja še Klemen Čebulj

Na evropskem prvenstvu slovenske odbojkarje čaka nastop proti Srbiji v osmini finala, ki bo na sporedu v ponedeljek.
Galerija
Zaradi poškodbe kapetana Tineta Urnauta se v slovensko reprezentanco sredi turnirja vrača še en prekaljeni as – Klemen Čebulj. FOTO: dokumentacija Dela
Slovenska odbojkarska reprezentanca je končala skupinski del evropskega prvenstva in se po dramatičnem porazu proti Italiji z 2:3 seli v Torino, kjer jo v osmini finala čaka Srbija. O dosedanjih predstavah, stopnjevanju forme in pričakovanjih pred odločilnim delom prvenstva smo se pogovarjali z Delovim novinarjem Nejcem Grilcem.
Slovenija je kljub porazu proti Italiji pokazala svojo najboljšo predstavo na prvenstvu, pomembne minute pa so dobili tudi mlajši igralci. »Mislim, da smo s to tekmo ogromno pridobili za nadaljevanje prvenstva,« poudarja Grilc.
V ospredju bo tudi vrnitev Klemna Čebulja v reprezentanco. Po poškodbi Tineta Urnauta je njegov prihod pomembna okrepitev, ki lahko slovenskemu napadu doda nove razsežnosti. Grilc meni, da gre za igralca, ki lahko predstavlja »ogromno ...
Komentarji