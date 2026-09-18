Diši po kolajni: Slovenija stopnjuje formo, prihaja še Klemen Čebulj

Slovenska odbojkarska reprezentanca je končala skupinski del evropskega prvenstva in se po dramatičnem porazu proti Italiji z 2:3 seli v Torino, kjer jo v osmini finala čaka Srbija. O dosedanjih predstavah, stopnjevanju forme in pričakovanjih pred odločilnim delom prvenstva smo se pogovarjali z Delovim novinarjem Nejcem Grilcem. Slovenija je kljub porazu proti Italiji pokazala svojo najboljšo predstavo na prvenstvu, pomembne minute pa so dobili tudi mlajši igralci. »Mislim, da smo s to tekmo ogromno pridobili za nadaljevanje prvenstva,« poudarja Grilc. V ospredju bo tudi vrnitev Klemna Čebulja v reprezentanco. Po poškodbi Tineta Urnauta je njegov prihod pomembna okrepitev, ki lahko slovenskemu napadu doda nove razsežnosti. Grilc meni, da gre za igralca, ki lahko predstavlja »ogromno ...