Divja voda v Krakovu ni šla na slovenski mlin

Eva Alina Hočevar: »Če bi lahko združila spodnji del polfinalne vožnje in zgornji del finala, danes najbrž ne bi osvojila le medalje, ampak bi zmagala. A šport žal ni tako enostaven, da bi se to dalo. Udarec vratc je bil minimalen, toda stal me je še boljše uvrstitve. Jezna sem, ker ni bila to vožnja, ki jo znam pokazati. Moram pa biti zadovoljna, da sem po tako slabih kvalifikacijah sestavila mnogo boljšo vožnjo in se uvrstila v finale. Vseeno moram biti ponosna nase, vsako leto napredujem, če bo šlo tako naprej, bom kmalu tudi bolj redno na stopničkah.«