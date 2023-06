Do kolajne tudi Lucija, po pošti jo bo prejela še Maruša

Naknadno bo kolajno za svoj nastop na 3. evropskih igrah na Poljskem prejela tudi atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je v četrtek na štadionu pri Krakovu na 3000 m z ovirami s časom 9:23,41 zmagala v drugi ligi. Prehitela jo je le evropska prvakinja, Albanka Luiza Gega, ki je tekla nov rekord ekipnih evropskih prvenstev (9:17,31).

Slovenska reprezentanca je sicer za pičle pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo. Potem je moralo nekaj naših športnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi. Možnosti za odličje je imela še mešana štafeta 4 x 400 m, v kateri so bili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat, ki je zmagala z državnim rekordom 3:14,72.

V prvi ligi so bili v zadnji disciplini ekipnega evropskega prvenstva najboljši gostitelji Poljaki (3:12,87), od Slovenije pa so bile hitrejše še Francija z državnim rekordom (3:13,36), Italija (3:13,56), Nemčija (3:14,00), Portugalska (3:14,06) in Velika Britanija (3:14,27). Slovenska četverica je tako pristala na sedmem mestu.

Podelitev v atletiki ni bilo, kolajne bodo njihovi prejemniki, ob Mišmaš Zrimškovi tudi zlati Kristjan Čeh v metu diska in srebrna Tina Šutej v skoku s palico, prejeli naknadno po pošti.

Lucija Tarkuš je opozorila nase v balvanskem plezanju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tarkušova na tretji stopnici zmagovalnega odra

Za veselje v našem taboru je danes poskrbela tudi plezalka Lucija Tarkuš, ki je osvojila bronasto odličje na balvanih. Zmagala je Francozinja Zelia Avezu, pred 19-letno Tarkušovo je bila le še Italijanka Giulia Medici. Med plezalci je zmagal Francoz Thomas Lemagner, Gregor Vezonik, ki je svoj največji uspeh na športni poti dosegel s tretjim mestom na balvanih na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Innsbrucku, pa je bil peti.

»Ko sem videla, da sem na zmagovalnem odru, sem bila zelo vesela, da se je vse pokrilo. V finalu sem namreč naredila nekaj napak. Tretji bolder sem med drugim začela napačno, in to me skoraj stalo kolajne. Tega nisem rešila, a sem drugega in četrtega, kar je bilo dovolj za bron,« je povedala Tarkušova.

Lucija je osvojila četrto slovensko kolajno na teh evropskih igrah. Konkurenca v športnem plezanju na evropskih igrah na Poljskem je sicer močno okrnjena, saj manjkajo vsi najboljši tekmovalci. Olimpijska šampionka Janja Garnbret, ki je minuli teden blestela na vojaškem svetovnem prvenstvu v Kopru, je igre izpustila, saj jo čakajo tekmovanja v svetovnem pokalu in svetovno prvenstvo v začetku avgusta v Bernu v Švici, kjer bodo podeljevali prve olimpijske vozovnice za Pariz 2024.